Varios movimientos feministas convocaron movilizaciones y plantones en distintos lugares de la ciudad para conmemorar este martes el Día Internacional de la Mujer. En varios puntos de la ciudad, como la avenida NQS, la autopista Norte, la avenida Suba y la Calle 26, hubo afectaciones en la movilidad y hechos de vandalismo.



En total, se reportaron 13 actividades en toda la ciudad: ocho marchas y cinco plantones. La mayoría de las movilizaciones se iniciaron en el centro de la ciudad y terminaron en la Plaza de la Hoja en la NQS.



De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, durante la jornada de manifestaciones no hubo personas lesionadas y tampoco se realizaron capturas por los hechos de vandalismo.



"Se están recopilando videos de cámaras de vigilancia y el material probatorio para identificar y judicializar a las personas que ocasionaron los daños a la infraestructura pública", señaló el coronel Hebert Benavides, subcomandante de la Mebog.



Benavides confirmó que durante la jornada no se presentaron altercados en el Portal de Las Américas. No obstante, 14 estaciones fueron vandalizadas durante la jornada.

REDACCIÓN BOGOTÁ

