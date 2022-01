En la tarde de este viernes, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que debido a una contingencia en las obras que se vienen adelantando para la nueva interconexión de las líneas Regadera-Dorado y Regadera-Laguna, se suspendió la producción de agua en las plantas que abastecen a la localidad de Usme.



(Además: Tensa calma en puntos críticos de protestas en Bogotá).

"Este imprevisto obliga a establecer un esquema de restricción del servicio de agua en la localidad de Usme, que se mantendrá, hasta tanto se logre normalizar las condiciones de operación de las mencionadas líneas de conducción", expresaron.



De acuerdo con la empresa, el corte de agua que se inició este viernes a las 5 de la tarde, se extenderá por 24 horas.



"Posterior a esta suspensión de 24 horas, se presentarán cortes alternados por 24 horas entre el domingo 30 y lunes 31 de enero de 2022, restricción que podría estar sujeto a ampliaciones en los horarios y que serían informados oportunamente", indicaron.



Asimismo, Claudia López llegó al lugar de la contingencia en la mañana de este sábado para ponerse al frente de la situación. "Seguimos en Usme presidiendo el PMU con el que atendemos la contingencia que se presentó ayer en obras del sistema sur del acueducto. Acueducto sigue trabajando 24/7 para superar la dificultad", dijo.

En este hilo 🧵 te contamos en qué consisten los trabajos que estamos haciendo en el Sistema Sur para mejorar el servicio de acueducto 💧💧a los habitantes de Usme.#SomosAgua que trabaja por Bogotá#BogotáEstáMejorando 💪👷‍♂️ pic.twitter.com/SnzMVyDEAC — Acueducto de Bogotá #SomosAgua💧 (@AcueductoBogota) January 27, 2022

Habrá carrotanques

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado señaló que los ciudadanos podrán solicitar el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116. "Se dará prioridad a los puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y sitios de atención prioritaria y comunitaria".



Asimismo, Cristina Arango, gerente del Acueducto, señaló que 34 carrotanques recorrerán los barrios afectados.

Cortes de agua programados por la contingencia

#PMUUsme por contingencia en obras del sistema sur de acueducto hoy sábado no habrá servicio de agua en Usme. Por favor ahorren la de sus tanques. Domingo y lunes habrá servicio intermitente y el martes en la mañana estará restablecido normalmente el servicio en toda la localidad pic.twitter.com/pU5h4YmXPg — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 29, 2022

Domingo 30 de enero desde las 9:00 a.m. y hasta las 9:00 a.m del lunes 31 de enero.



Piedra Herrada 1, por las características del servicio, el área de afectación se divide en dos polígonos:



• De la calle 87B sur a la calle 116A sur, entre carreras 7.ª y 1.ª.

• De la calle 67 sur a calle 72 sur, entre carreras 7.ª H y 4.ª A.



Barrios:

Antonio José de Sucre, La Esperanza de Usme, Serranías I, Usminia Sector Oriente, Villa Israel, Serranías, Comuneros, Chuniza, El Virrey Sector Norte, El Nevado, Alaska, El Pedregal.



Lunes 31 de enero desde la 1:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m.



Piedra Herrada 2, por las características del servicio, el área de afectación se divide en dos polígonos:



• De la calle 75 sur a la calle 87A sur entre carreras 4.ª Bis y 2.ª este

• De la calle 87A sur a la calle 91 sur entre carreras 4.ª y 7.ª D este



Barrios:



Bolonia Sector Occidente, Chapinerito, Charala, El Curubo Sector Occidente, El Nevado II Sector Sur, El Pedregal Ii Sector Oriente, Gran Yomasa Sector Oriente, La Cabaña Sector Oriente, La Comuna Sector Norte, La Esperanza Sur Sector Occidente, La Reforma, Los Olivares, San Felipe de Usme Sector Oriente, El Paso, El Nuevo Portal Sector Sur, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Portal Del Divino, El Portal Urbano Sector Sur, El Porvenir De Los Soches Sector Occidente, El Refugio I, Portal Rural II Sector Sur y Puerta al Llano.

REDACCIÓN BOGOTÁ