Este año, la tarifa del Sitp subirá, al igual que la de TransMilenio, ¿cuáles serán los nuevos precios del transporte público en Bogotá?



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó que se están haciendo las cuentas para salvar el sistema financieramente después de que fuera aprobado un salvavidas de 1,1 billones de pesos, desde el ‘Plan de Rescate Social’, en el Concejo de Bogotá, según el cubrimiento de EL TIEMPO.

Tanto la Alcaldía de Bogotá como la Secretaría de Movilidad y la empresa TransMilenio S.A confirmaron que desde el 11 de enero de 2022 el pasaje aumentará $150.



Así las cosas, el valor del pasaje para el componente Troncal quedará en $2.650.



De igual modo, se informó que dicho aumento también aplicará para el pasaje de los Sitp, cuyo valor quedará en $2.450.



Moverte por Bogotá es mucho más fácil con TransMilenio. Por eso queremos recordarte que a partir del 11 de enero de 2022, la tarifa que regirá en el componente troncal será de 2650 pesos mientras que en el zonal será de 2450 pesos. #BogotáEstáMejorando con movilidad sostenible pic.twitter.com/lCD5VtzkID — TransMilenio (@TransMilenio) December 31, 2021

La empresa de transporte público también aclaró que el transbordo de Sitp o de bus troncal a zonal no tiene ningún costo, siempre y cuando no pasen más de 110 minutos.



Además, el transbordo de Sitp a TransMilenio mantendrá la misma tarifa de $200.



Según indicó la Alcaldía de Bogotá, el sistema continuará brindándole beneficios a usuarios en condiciones especiales: tarifa diferencial para los adultos mayores de 62 años y personas con un puntaje inferior a 30.56 en el Sisbén (o su equivalente en la nueva metodología del Sisbén IV).



También se mantendrán los subsidios a personas en condición de discapacidad y los beneficios de la tarjeta TuLlave, tales como trasbordos de $0 a $200 entre buses zonales y troncales, la ventana de 110 minutos para dicho transbordo, hasta 2 viajes a crédito si no tiene saldo, medio de pago unificado para los componentes Zonal, Troncal y TransMiCable, así como la opción de recuperar el saldo en caso de pérdida de la tarjeta y recargarla de manera virtual.

