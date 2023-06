Quedan cuatro meses para que los habitantes de Bogotá acudan a las urnas para elegir al nuevo alcalde que ocupe el Palacio de Liévano.



Desde allí, un nuevo intendente gobernará en la capital de Colombia en compañía de los concejales también electos y los demás funcionaros que conformen su gabinete hasta el año 2028.

El proceso elecciones está previsto para el próximo domingo 29 de octubre, donde se votará a alcaldía mayor, así como a los 45 miembros del Consejo Distrital y las personas que conformarán las juntas administradoras de las 20 localidades de la ciudad, según la Registraduría Nacional.



Aunque los candidatos al cargo actual de Claudia López no se conocerán de manera oficial hasta el 29 de junio, cuando los mismos realicen su inscripción, ya hay nombres que resuenan como posibles aspirantes.



Entre ellos, se encuentran el ex director de la Dian, Juan Daniel Oviedo; el expresidente del Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán y el ex senador Gustavo Bolívar que sigue en duda de su postulación.



De hecho, si las votaciones fueran hoy, Oviedo sería el nuevo alcalde de Bogotá según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), pues este tiene una intención de voto del 21,4 %, seguido de Galán con un 21,3 % y de Bolívar con un 13,9 %.

Encuesta de Conocimiento de precandidatos, imagen e Intención de voto en Bogotá reportada el 27 de marzo de 2023. Foto: Captura de pantalla de encuesta /Centro Nacional de Consultoría

Estas votaciones harán parte de la jornada electoral que se llevará a cabo a nivel nacional, donde serán elegidos: 32 gobernadores; 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales; 1.102 alcaldes; 12.072 concejales de todos los municipios y ciudades del país y 6.513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL), de acuerdo la Registraduría.

Recuerde que para conocer su lugar de votación, solo debe ingresar a la página de la entidad mencionada anteriormente y digitar su número de cédula para conocer el sitio al que debe acudir para ejercer su derecho.

Conozca los beneficios que tiene por votar

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

