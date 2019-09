¡Ojo! Este viernes vence el plazo para pagar la 3.ª cuota del predial

El próximo viernes vence el plazo para que 38.073 contribuyentes que se acogieron al sistema de cuotas del impuesto predial cancelen el tercer pago pactado con el Distrito.



La secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez, informó que 6.700 contribuyentes de este sistema están en mora y, de hecho, 4.000 ni siquiera han pagado el primer contado.

Ellos también podrán cancelar la tercera cuota, pero poniéndose al día en las dos primeras y pagando los intereses de mora que se hayan generado por no cumplir con las cuotas en las fechas previstas.



La Secretaría de Hacienda tiene como meta recaudar 64.000 millones de pesos de las personas que decidieron pagar por cuotas. A la fecha, ha ingresado a las arcas del Distrito 38.000 millones de pesos, que equivalen al 48 por ciento del total.



Arbeláez informó que quienes están en mora han dejado de pagar unos 4.600 millones de pesos y les recordó a quienes no han cumplido con su obligación que “los intereses moratorios son diarios” y lo mejor es ponerse al día.



Los contribuyentes pueden ingresar a la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda y, con los datos del usuario y su clave, imprimir el recibo para hacer el pago. También pueden cancelar en línea con tarjeta débito o crédito, a través del botón ‘pague aquí’.

La cuarta cuota tiene como límite de pago el viernes 8 de noviembre.



“La ciudad ha dejado de recaudar por los contribuyentes morosos una cifra cercana a los 4.600 millones de pesos, que serían de gran utilidad para continuar avanzando en el desarrollo de importantes obras que necesita Bogotá”, afirmó la secretaria de Hacienda, quien reiteró que no pagar a tiempo hace perder los beneficios del sistema de cuotas.

BOGOTÁ@BogotaET​