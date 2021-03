¿Cuándo llega el tercer pico a Bogotá? Esto dice la alcaldesa

El tercer pico del coronavirus en Bogotá podría estar cerca. Así se extrae de las cifras de seguimiento a la pandemia y las alertas que enviaron hoy representantes de las EPS, clínicas y hospitales de la capital del país.

Aunque la alcaldesa explicó que la capacidad de atención para los pacientes de covid está garantizada, y que se cuenta con disponibilidad de UCI, anunció que empezarán a incrementar el número de estas camas, semana a semana, hasta llegar a 2.000.



Dijo que tal y como ocurrió en el segundo pico, las cifras de aumento de contagios, aunque leve, se está viendo en las localidades del norte de la ciudad: Usaquén y Chapinero principalmente, y dos UPZ en Suba.



(Además: Semana Santa: el riesgo de precipitar tercer pico del covid)



"En general el occidente está tranquilo, Engativá sigue bajando, está en Usaquén, Chapinero y parcialmente en su Suba, no es al occidente, ni al sur como lo demuestran las gráficas, donde tenemos una pequeña tendencia de incremente es en el norte", señaló la mandataria.



Agregó que los picos no pasan porque sí, sino por el el comportamiento de los ciudadanos. Es por esto que señaló que la llegada del tercer pico dependerá de esto.

"A mantener el autocuidado, el lavado de manos, el distanciamiento físico, no hacer paseos ni reuniones con quienes vivimos ni tener congregaciones religiosas", invitó López.



Por otro lado, la mandataria se refirió al proceso de vacunación. Invitó al Gobierno Nacional a que entregue las dosis para empezar la inmunización a los mayores de 60 años.

(En otras noticias: Dragan río para encontrar posibles rastros del cuerpo de Sara Sofía)

"Necesitamos que nos entreguen las vacunas, los mayores de 60 años son alrededor de 690.000 personas. Hubiéramos querido agendarlas, pero no tenemos la certeza que podemos vacunar. No tenemos las vacunas, le rogaríamos al Gobierno Nacional, Bogotá es el epicentro económico de Colombia, cuando Bogotá para por una restricción, no solo para Bogotá sino el país. Necesitamos vacunas", solicitó López.

Siga leyendo:

- Policía de Bogotá habla sobre el polémico atraco en Puente Aranda.



- Caos en parque de Engativá por jornada de esterilización de mascotas.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET