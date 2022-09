Mientras la agenda mediática se concentra en los problemas de seguridad y movilidad, que no son pocos, han pasado desapercibidos algunos logros importantes del sector educativo que, aunque no generan mucha noticia, sí son importantes para la calidad de vida de los bogotanos.



(Le puede interesar: ¿Quién vigila las obras públicas? | Opinión).

Para empezar, la deserción escolar en el sector público registró unos de los valores más bajos de los últimos años: 1,29%, una cifra no menor a la luz de la pandemia y los desafíos que implicó mantener a los estudiantes vinculados al sistema escolar. Y, más aún, cuando lo observado en otras ciudades fue un incremento del fenómeno de la deserción como consecuencia del cierre de colegios y las dificultades para continuar con el proceso de formación a distancia desde la virtualidad.



Acá fue clave la respuesta de la comunidad educativa de la capital y el acompañamiento pedagógico a 355 instituciones públicas, que, entre otras, mejoraron los procesos de matrículas que antes eran un dolor de cabeza para muchos padres de familia. También incide la ampliación de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en sus diferentes modalidades. Para muchas familias, enviar a sus hijos a los colegios públicos significa, a su vez, garantizarles el acceso a una seguridad alimentaria que no siempre tienen en casa. A primer semestre de este año, se habían beneficiado 681.815 estudiantes con este programa.



Otros de los aspectos que incide en la deserción es la cobertura de rutas escolares. Varios estudios han demostrado que la distancia del centro educativo y la facilidad de transporte son los factores que más influyen en la permanencia escolar. Hay que reconocer que se ha tratado de hacer la tarea con buses escolares, subsidios de movilidad y el programa 'al colegio en bici' .



Sin embargo, aún hay zonas y poblaciones que, por sus características, requieren de especial atención. De allí que es importante avanzar con la infraestructura educativa. A la fecha, se han entregado 5 colegios nuevos y 6 han sido restituidos o ampliados y 5 obras terminadas están en etapa de legalización de servicios públicos. Por otro lado, hay 14 proyectos de obra que se encuentran en ejecución: 11 corresponden a colegios nuevos y 3 a colegios con modificaciones. Mientras tanto, hay otros 5 proyectos en etapa de contratación. Se espera que cuando todas estas obras terminen, cerca de 37.000 estudiantes se beneficien.



(Siga leyendo: Colados, un problema en aumento y sin soluciones a la vista / Opinión).



Por supuesto, hay temas donde se requiere seguir trabajando y no bajar la guardia, empezando por la disminución de las brechas educativas entre colegios públicos y privados, pues, mientras el 73 % de los colegios privados se clasificaron en las categorías A+ y A en las pruebas del examen Saber 11° del 2021, tan solo el 14% de los colegios públicos lograron esa calificación.



Otros asuntos, igual de importantes, son el mejoramiento de los entornos escolares y todo lo relacionado con la convivencia escolar al interior de los establecimientos educativos. En el primero hay que prestarle atención al consumo y expendio de sustancias psicoactivas, la presencia de pandillas y los actos de violencia, así como los problemas del entorno asociados a iluminación, aseo e inseguridad, que de una u otra manera afectan a los estudiantes. En el segundo caso, hay que continuar con las estrategias para mejorar el clima escolar y para detectar riesgos y conductas que afectan la convivencia entre los estudiantes en temas como discriminación, violencia escolar y hostigamiento.



Es claro que las políticas del sector educativo están dando resultados cuando se les da continuidad y se involucra a toda la comunidad educativa en los propósitos de mediano y largo plazo. Los resultados de hoy así lo evidencian. Por supuesto, aún hay mucho por hacer, pero las cifras de la gestión actual muestran que vamos en el camino correcto.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director de Futuros Urbanos

@OmarOrostegui

Más noticias