La Secretaría de Hacienda (SDH) declaró, este viernes 10 de marzo, el estado de contingencia para la prestación y pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA) régimen común anual 2022. Apenas se solucionen los inconvenientes la entidad comunicará en su sitio web el nuevo plazo.



(Lea también: Gran Freestyler Distrital, el evento que cambiará la escena de las batallas)

Este plazo irá hasta el día hábil siguiente al restablecimiento total de los servicios. Esta decisión, que se ampara en el artículo 579-2 del Estatuto Tributario, se tomó luego de recibir un informe de la Dirección de Informática y Tecnología de la Entidad.



El informe indicó que producto de los inconvenientes técnicos en la plataforma SiCapital de la SDH, ocasionados por la alta demanda de los contribuyentes, “se desbordó la capacidad de los sistemas y esto generó fallas en los procesos de atención del impuesto ICA”. De igual manera, anunciaron que la funcionalidad de recuperación de contraseña colapsó y esto no permitió que los contribuyentes entraran a liquidar su impuesto.



Con lo anterior, cabe mencionar que las personas que no hayan podido cumplir con su obligación tendrán plazo para hacerlo mientras dure la contingencia y hasta el día hábil siguiente al restablecimiento total de los servicios informáticos. Esto se comunicará oportunamente en el sitio web de la Secretaría de Hacienda y en EL TIEMPO.



La SDH en el momento trabaja para estabilizar lo más pronto posible. Además, invita a hacer la declaración y el pago en los próximos días y a no dejarlo para la última fecha.

¿Cómo pagar?

Los contribuyentes pueden hacer el pago en línea, a través de la Oficina Virtual, mediante el botón de pagos PSE o con tarjeta de crédito de las entidades bancarias que tengan convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). O también, de forma presencial, en entidades autorizadas.



En importante tener en cuenta que si la declaración se presenta después de la fecha límite, el contribuyente deberá asumir la sanción por extemporaneidad y los correspondientes intereses moratorios.



Si desea hacer el pago de manera presencial, lo puede hacer en:



- Bancolombia

- BBVA Colombia

- Banco de Bogotá

- Banco GNB Sudameris

- Banco Popular

- Banco Davivienda

- Banco de Occidente

- Banco AV Villas

- Banco Citibank (Banca corporativa)

-Corresponsales Bancarios del Grupo Aval (Efecty, Punto red, Punto de pago, entre otros).

Ingrese a la Oficina Vritual con el usuario y contraseña.

Seleccione el impuesto de Industria y Comercio o ReteICA.

Diligencie la información con el liquidador. Para ello tenga a la mano el certificado de existencia y representación legal y los estados financieros y/o contables en donde estén registrados los ingresos por las actividades económicas. Complete la información solicitada, liquide, presente y pague

A través de la Oficina Virtual podrá elaborar la declaración y presentarla con firma electrónica o firma digital:



Con firma electrónica: Una vez elaborada la declaración a través de Oficina Virtual con datos actualizados, podrá presentarla con firma electrónica, registrando el mismo usuario y contraseña utilizado anteriormente.



Con firma digital: Es un mecanismo administrado por la Secretaría de Hacienda de certificación abierta, donde la autenticidad de la identidad del firmante está dada por un código digital con certificado emitido por una autoridad certificadora. Si no tiene certificados de firma digital, podrá liquidar y generar la declaración a través de la Oficina Virtual con la firma electrónica.



Las declaraciones firmadas digitalmente no serán recibidas por ventanilla en los bancos.



Recuerde que si requiere orientación para su trámite, debe presentar los siguientes documentos: Si lo realiza directamente el contribuyente debe presentar el documento de identidad en físico o la cédula digital expedida por la Registraduría Nacional en su aplicativo.

Si lo va a pagar un tercero:

Esta persona deberá estar debidamente autorizado por quien corresponda aportando los siguientes requisitos:



- Si es persona natural: 1. Autorización física firmada por el propietario y el autorizado (no mayor a 30 días), donde se especifiquen los datos de los dos ciudadanos (nombre completo y cédula) y expresamente el trámite a realizar. Si se requiere hacer declaración a nombre de quien autoriza, en el documento se debe indicar que la persona autorizada está facultada para hacerlo en nombre del contribuyente.

2. Fotocopia de la cédula del propietario o titular del predio, firmada por él mismo en la parte frontal.

3. Fotocopia de la cédula del tercero autorizado.



- Si es persona jurídica: Carta física y simple de autorización firmada por representante legal (en la carta se debe indicar el nombre y número de identificación del autorizado, así como el trámite que se requiere), con fecha no mayor a 30 días, adjuntar fotocopia simple del documento de identificación del representante legal y Certificado de Existencia y Representación Legal.



En caso de presentar un poder general o especial, éste puede ser mediante escritura pública, privada, o cualquier otro modo entendible. El poder general No tiene vigencia, excepto si es presentado mediante escritura pública, el cual debe tener 1 año. En tanto que para el Poder Especial, su vigencia está determinada por el tipo de trámite especificado en el documento y el mandatario solamente está facultado para actuar en nombre del mandante conforme a lo especificado en el documento.



Para las sucesiones se le entregará información al cónyuge o compañero permanente y a los demás herederos reconocidos por la Ley , para lo cual deberán adjuntar copia del acta de defunción y el documento que acredite el vínculo de consanguinidad y/o afinidad (registro civil, partida de matrimonio o declaración de unión marital, entre otros).

Las sanciones

Las sanciones mínimas para la vigencia 2022 son:



ICA: 266.000 pesos ( 7 UVT) (artículo 7 del Acuerdo 756 de 2019, que modifica el artículo 3 del Acuerdo Distrital 27 de 2001).



Retención de ICA: 380.000 pesos (10 UVT) ( artículo 639 del Estatuto Tributario Nacional)

*UVT - Unidad de Valor Tributario*

Punto móvil de atención

Este lunes 13 de marzo, de 8 : 00 a. m. a 4:00 p. m. la ciudadanía podrá acercase a la esquina de la Av. Jiménez con carrera 10A y solicitar asesoría para el pago de los impuestos distritales.

En el punto móvil de orientación podrá solicitar sus facturas de impuestos Predial y de Vehículos, hacer trámites del RIT y asesoría para el registro en Oficina Virtual.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.