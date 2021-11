Llegarán más vacunas de Pfizer a Bogotá, pero no serán para primeras dosis

Después de la luz verde del Gobierno Nacional, Bogotá comenzó la aplicación masiva de dosis de refuerzo contra el covid-19 para el personal de salud. Desde este miércoles, la Secretaría Distrital de Salud empezó a activar puestos de vacunación en 21 instituciones de salud y en cinco puntos masivos de concentración:



-Plaza de los Artesanos

-Hacienda Santa Bárbara

-Centro Comercial Metrópolis

-Centro Comercial Nuestro Bogotá

-Centro Comercial Titán Plaza (desde el viernes)



El Secretario de Salud, Alejandro Gómez, confirmó que en esta fase, que incluye a población de las etapas 1 y 2, será posible vacunar a la ‘primera línea de salud’. “Son las personas que trabajan en urgencias, UCI y hospitalización que atendía covid. Ellos pueden recibir su tercera dosis y, también, todo el personal de salud: a los de urgencias, a los de centros, de salud, a los de ambulancias, a los que han hecho cercos epidemiológicos, a los vacunadores”, enumeró el secretario.



Los únicos requisitos para esta población son haber recibido su última dosis hace seis meses o más y presentar su carné de vacunación y un documento que certifique que hacen parte de una institución de salud.

Escasez de Pfizer en Bogotá

Sin embargo, la capital comienza esta nueva etapa sin existencias de Pfizer. Desde el martes, la Secretaría confirmó que las dosis de este laboratorio se habían agotado, pues habían sido aprovechadas para mujeres embarazadas y para niños y niñas entre 12 y 17 años.



Ante esta situación, el secretario aseguró que están a la espera de que, en las próximas horas, el Gobierno Nacional reciba un nuevo lote y surta a Bogotá. Sin embargo, hizo una advertencia: “La vacuna Pfizer que llegue a Bogotá será exclusivamente para segundas dosis pendientes. No habrá vacuna Pfizer para iniciar esquemas, porque no vamos a tener Pfizer más adelante (...) Si hay persona que pida Pfizer para tercera dosis, no hay y no va a haber”.

En ese caso, los habitantes deben tener en cuenta que: las únicas personas que tendrán acceso a Pfizer serán las que estén a la espera de segunda dosis de ese biológico y mujeres embarazadas. En cuanto a los niños entre 12 y 17 años que venían siendo vacunados con esa marca, ahora podrán recibir Moderna, según ha informado la entidad en sus piezas gráficas en redes sociales. Y, quienes se hayan vacunado con Pfizer estén pendientes de tercera dosis, podrán aplicarse, en su lugar, Moderna o AstraZeneca.



El Secretario resaltó que hay evidencia científica que demuestra que es posible combinar dosis de laboratorios. Por ejemplo, desde febrero de este año, la Universidad de Oxford ha estudiado los efectos de combinar AstraZeneca con Pfizer. En junio se revelaron los primeros resultados y estos eran positivos. Y, por otro lado, en otros lugares del mundo esta práctica ya se ejecuta: un caso es el de Estados Unidos, donde la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos) autorizó la combinación de dosis de distintos laboratorios.

Precisamente, a partir de análisis científicos, el Ministerio de Salud publicó en el decreto 630 de 2021 una tabla en la cual los ciudadanos pueden consultar las posibles combinaciones que pueden hacer cuando se vayan a aplicar la dosis de refuerzo.

🔴 #ATENCIÓN



Ten presente la actualización de los lineamientos para la aplicación de la dosis de refuerzo contra el covid-19. https://t.co/Rsp29NUTDo pic.twitter.com/LFYtSfNmQr — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) November 24, 2021

¿Cómo va la vacunación contra el covid-19 en Bogotá?

Este miércoles, durante la rueda de prensa, el secretario de Salud también dio un balance positivo del avance de la vacunación con primeras y segundas dosis. De acuerdo con los datos oficiales, de la meta cobertura útil (el 90 por ciento de la población mayor de 12 años en Bogotá), los niveles de primeras dosis están al 87,5 por ciento y, los de esquemas completos, al 72,1 por ciento.



“Por favor, no vamos a bajar la guardia frente a primeras y segundas dosis”, insistió el Secretario y sostuvo que la capital cuenta con existencias de Moderna, Sinovac , AstraZeneca y Janssen.



Por otro lado, reportó avances en la inmunización de menores entre los 3 y 11 años. Según Saludata, ya hay un avance del 24,6 por ciento en la aplicación de primeras dosis a esta población (siendo la meta, 872.288 niños).

Además, el funcionario anunció que habrá ajustes en la plataforma Saludata para seguir reportando los datos de vacunación. “Saludata se volvió una herramienta de pedagogía. Vamos a hacer un vacunómetro infantil y un recuadro de cumplimiento en terceras dosis”, aseguró.



También se refirió a la posibilidad que baraja la Alcaldía de Medellín de imponer toque de queda nocturno a los vacunados. “No hemos pensado en toque de queda para los no vacunados en Bogotá. Seguimos pensando y creyendo en sido nuestra cultura ciudadana”, dijo Gómez.

