Desde este miércoles se podrá volver a la quebrada La Vieja

La esperada reapertura de los senderos de la quebrada La Vieja, en la localidad de Chapinero, ahora tiene fecha definitiva: desde este miércoles 30 de octubre, los ciudadanos podrán volver a recorrer este espacio natural en la localidad de Chapinero.



El anuncio se hace después de más de dos años de trámites que debía resolver la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sobre una lista de requerimientos que había hecho la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Recuerde que para poder hacer el recorrido debe programar la reserva a través del aplicativo 'Visitas EAAB'. En el mapa que aparece en pantalla, usted debe seleccionar el pin de 'Quebrada La Vieja', dar clic en 'Reservar', elegir la fecha y diligenciar la plantilla. La visita no tiene ningún costo.



Los horarios de ingreso serán de las 5 a 9 de la mañana de martes a viernes; y de 6 a 11 de la mañana los fines de semana y festivos. Los lunes estará cerrado para

mantenimiento, o el martes en caso de lunes festivos. El ingreso será por la Avenida Circunvalar con Calle 71 este.



Se recomienda hacer la gestión con anticipación, pues una vez se agoten los cupos no se permite el ingreso de más personas para evitar sobrepasar la capacidad de carga y afectar el ecosistema.



Este mismo sistema está habilitado para reservar visitas a Santa Ana – La Aguadora (Usaquén), San Francisco – Vicachá (Santa Fe) y el Delirio (San Cristóbal).



Sepa que hay cuatro recorridos disponibles en este lugar, que es parte de la Zona de Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá:



1. Ingreso a Claro de Luna (dificultad baja-media): 1,6 kilómetros que se hacen, ida y vuelta, en un hora.



2. Ingreso a La Virgen (dificultad media): 1,3 kilómetros que se hacen, ida y vuelta, en hora y media.



3. Ingreso a Alto de La Cruz (dificultad media-alta): 1,6 kilómetros que se hacen en dos horas.



4. Ingreso a Páramo (dificultad alta): 1 kilómetros que se hace en dos horas y 20 minutos.



Vea en este video las maravillas naturales que ofrece Quebrada La Vieja.

En este lugar se puede hacer senderismo, avistamiento de aves, observación de plantas, investigación y educación ambiental. Vale aclarar que todas son actividades contemplativas y de bajo impacto para el medioambiente.

Si usted reservó y va a subir, recuerde:

- Llegar 10 minutos antes de la hora reservada.



- Presentar el código QR (que sale al final del proceso en Visitas EAAB) para validar su ingreso.



- Llevar su documento identidad.



- Participar en la charla de introducción.



- Llevar una bolsa para guardar los residuos que genere y no arrojar nada durante el recorrido.



- Llevar ropa de fácil secado, zapatos de buen agarre, protección solare impermeable.

- No ingresar con mascotas, plantas, productos químicos, explosivos o armas.



- No se pueden hacer fogatas, beber alcohol o consumir drogas.

¿Por qué estaba cerrada?

En 2017, a través de la resolución 0269, la CAR había ordenado un cierre preventivo de la quebrada La Vieja porque la capacidad de carga se había sobrepasado radicalmente. En fines de semana subían hasta 3.360 personas y se estaban desarrollando actividades que ponían en riesgo la estabilidad del ecosistema.



Para poder reabrirla, la CAR le impuso 19 condiciones a la EAAB, entre ellas estaban modificar los horarios de ingreso, dar un día de descanso al lugar, regular la capacidad de carga y realizar actividades pedagógicas antes del ingreso.



Sin embargo, la coordinación entre ambas entidades tardó más de lo esperado y la quebrada estuvo cerrada por más de dos años.

