¿Necesita un subsidio funerario?: Así puede acceder a uno en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), ofrece subsidios funerarios para que poblaciones vulnerables puedan despedir con dignidad a sus seres queridos.



Solo en este primer semestre de 2021, la Uaeso autorizó 1.335 subvenciones para cubrir costos de inhumación, exhumación y/o cremación en los cementerios del Distrito (Norte, Sur, Central y Parque Serafín.)

Según la página web de la Uaesp, para acceder a un subsidio funerario la personas debe "acreditar la condición de vulnerabilidad, indicar el servicio funerario que se solicita y radicar en las oficinas de la UAESP, carta o formato de solicitud con nombres y apellidos completos del fallecido y solicitante, documento de identidad, dirección, teléfono y correo electrónico del solicitante (si lo tiene)".



Quienes pueden aplicar son:



- Personas cuyo puntaje de la base de datos del SISBÉN esté en categoría A, B y C.



- Población desplazada - víctimas del conflicto.



- Población habitante de calle.



- Grupos étnicos (indígenas, afros, pueblo palenquero, comunidad gitana o Pueblo Rom, etc.)



- Nacionales venezolanos.



Los documentos requeridos son:



-Carta de solicitud o formato que contenga:

Datos del peticionario.

Datos del fallecido.

Servicio y cementerio propiedad del Distrito.



-Anexar

Registro civil de defunción – certificado de defunción.

Copia de cédula del peticionario.

Documento con el que se acredite la condición de vulnerabilidad.



La Uaesp debe responderle para el servicio de exhumación y cremación de restos en máximo 10 días hábiles después de haber recibido la solicitud y haber acreditado el cumplimiento de los requisitos. En caso de servicios de inhumación o cremación de cuerpos, deben responder en máximo un día.



Tenga en cuenta que "no se subsidian servicios de sala de velación, laboratorio de tanatopraxia, capillas, cofres ni féretros"



Estos son los canales de atención de la Uaesp



Virtual

Correo electrónico: subsidiosfunerarios@uaesp.gov.co - uaesp@uaesp.gov.co – funerarios@uaesp.gov.co

Presencial y telefónico



Ventanilla de atención al público: Av. Caracas # 53-80 de 10 a.m. a 3 p.m. Teléfono 3385400 Opción 3

Cementerio Central: Cra 20 # 24 - 80 Teléfono: 7449775

Cementerio del Norte: Cll 68 # 29 B - 84 Teléfono: 7430093

Cementerio del Sur: Cra 27 # 32 - 71 Sur. Teléfono: 3904544

Parque Cementerio Serafín: Av Cll 71 sur # 4 - 09 Teléfono: 746 0610

