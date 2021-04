Estos son los SuperCADE que hay en Bogotá

Si usted requiere hacer trámites o acercarse a servicios del Distrito, sepa que hay distintos canales para hacerlo. Uno de ellos son los SuperCADES, distribuidos en distintos puntos de la ciudad.



Esta es la lista de los que existen en Bogotá. Tenga en cuenta, sin embargo, que podría haber ajustes en los horarios y días de atención por la pandemia.

SuperCADE Suba



Dirección: Avenida Calle 145 No. 103B - 90.

Atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12 m



SuperCADE Social



Dirección: Diagonal 23 No.69A - 55, módulo 5, Local 124 Terminal de Transporte el Salitre

Atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.



SuperCADE Manitas



Dirección: Carrera 18 L No. 70B - 50 Sur

Atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12 m.



SuperCADE Engativá



Dirección: Transversal 113B # 66 - 54 barrio Sabanas del Dorado

Atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12 m



SuperCADE Calle 13



Dirección: Avenida Calle 13 No. 37 - 35

Atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12 m.



SuperCADE CAD



Dirección: Carrera 30 No. 25 - 90

Atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12 m



SuperCADE Bosa



Dirección: Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12

Atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábado de 8 a.m. a 12 m.



SuperCADE Américas



Dirección: Carrera 86 #43-55 sur

Atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. a 12 m.



SuperCADE 20 de julio



Dirección: KR 5A # 30C 20 SUR

Atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábado de 8 a.m. a 12 m.



EL TIEMPO