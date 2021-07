Proyectos que ha realizado la alcaldía de Claudia López

Tras más de un año y medio de mandato, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López ha adelantado varios proyectos para tratar de dar solución a algunos problemas que vive hoy día la ciudadanía en torno a temas ambientales, sociales y económicos. Y es que su alcaldía estoy marcada por el inédito hecho de la pandemia, lo que también la llevó a repensar algunos aspectos de los proyectos para la ciudad.



Uno de los más aplaudidos, inclusive por sectores políticos adversos a López, fue el plan de rescate social y económico, anunciado por la alcaldesa a finales de mayo, en el cual se destinará casi 10 billones de pesos que eran para otros proyectos para contribuir a distintos sectores afectados por la pandemia. Con esto, se busca a ayudar a familias de escasos recursos, comerciantes y empresarios de Bogotá afectados por la crisis, a la generación de empleo, entre otros aspectos.



“Hay cosas que vamos a sacrificar, no porque no se necesiten sino porque la ciudad tiene hambre, los jóvenes no tienen empleo, muchas microempresas están quebrando. Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios y eso significa que algunos proyectos y obras tendrán que esperar”, dijo la alcaldesa en su momento.



Otro de los más destacados es 'Jóvenes a la U', un programa en el cual los jóvenes de la ciudad pueden estudiar una carrera totalmente gratuita en de una carrera técnica, tecnológica o profesional y, además, brindará un subsidio de sostenibilidad para que puedan solventar sus gastos. Inicialmente, se abrió cupo para 8.000 becas para que los jóvenes estudien en las mejores universidades de Bogotá, donde la alcaldía ya anunció que serán 5.731 los primeros jóvenes beneficiados con el programa.



En materia ambiental, el más destacado es el gran pacto por la calidad del aire, en el que ciudadanos, entidades distritales y empresarios se unieron para darle una solución a una problemática de antaño en Bogotá. Con la Secretaría de Ambiente, este pacto plantea una ruta para realizar 45 proyectos, de los cuales 37 ya están en ejecución, en pro de garantizar un mejoramiento de la calidad del aire durante la administración de la alcaldía actual con metas de reducir partículas contaminantes para el 2030.



Otro proyecto menos sonado, pero que beneficiará en gran medida a más de 90.000 personas de San Cristóbal, son las obras de infraestructura para vivienda y educación. Allí, la alcaldía invirtió más de 20.000 millones de pesos en el mejoramiento integral de los barrios de la localidad.



