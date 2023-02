En medio de los edificios altos, el ruido caótico del transporte, las carreteras atiborradas de carros y las calles repletas de personas, Bogotá cuenta con espacios para relajarse, compartir y realizar actividades al aire libre: de acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la capital dispone de 5.134 parques de carácter público para que los residentes rompan la rutina y gocen de actividades tanto deportivas como culturales.



La oferta es tan amplia que resulta difícil elegir. Eso bien lo sabe la Alcaldía de Bogotá, que decidió elaborar un listado de los parques más importantes de la ciudad capital. A continuación, le presentamos algunos.

Los parques más importantes de Bogotá, según la Alcaldía

Parque Metropolitano Simón Bolívar

Si de parques insignes en la capital estamos hablando, el parque Simón Bolívar tiene que liderar la lista. Con más de 110 hectáreas de extensión, diversas actividades por realizar y amplios espacios verdes, se ha convertido en uno de los lugares más importantes de Bogotá.



La totalidad del parque se encuentra ubicado entre las calles 53 y 64, y de oriente a occidente desde la carrera 36 hasta la avenida Rojas. Desde la construcción de la primera etapa, hace cuatro décadas, ha sido un referente en deporte, recreación y cultura. Y no es para menos: además de contar con zonas de juegos infantiles, también dispone de muchos otros atractivos.

El parque Simón Bolívar es el más importante de la ciudad por su gran extensión y su estratégica ubicación en el corazón de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Entre sus lugares más populares se encuentra el lago y el embarcadero, los cuales son protagonistas de muestras acuáticas, competencias deportivas y servicio de lanchas y remos. Como si fuera poco, posee ciclovía permanente, parque canino, módulos de comidas, pista de trote, plaza de eventos y muchos otros más espacios que lo convierten en el lugar ideal para venir solo, con la familia, la pareja o por qué no, la mascota.



Horario del parque: lunes a domingo, de 6 a.m. a 6 p.m.

Parque Nacional Enrique Olaya Herrera



Este parque, que data del año 1934, es el segundo más antiguo de la ciudad capital -solo es superado por el parque La Independencia, que fue construido a inicios de la década de 1900-. La inauguración se dio de la mano de Enrique Olaya Herrera, quien fue uno de sus grandes promotores, y desde entonces ha visto el trasegar de la ciudad durante casi un siglo.



Si bien no es tan grande como el Simón Bolívar, pues solo tiene 65 hectáreas que cubren desde la avenida Circunvalar a la carrera Séptima, está repleto de actividades para realizar. Desde una pista de hockey hasta una pista de patinaje, canchas de baloncesto, fútbol, tenis y voleibol, y zona de parque infantil, este emblemático espacio está equipado con todos elementos para pasar un rato agradable al aire libre.

Este estandarte de la carrera Séptima ha visto el trasegar de la ciudad durante casi un siglo. Foto: Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Sus extensos jardínes, sus frondosos árboles y notable frescura invitan al reposo y la tranquilidad. “Uno de sus puntos tradicionales es la escultura del líder liberal Rafael Uribe Uribe, elaborada con un gusto excepcional por el escultor italiano Victtorio Macho en 1940 y acompañada por una hermosa fuente recuperada por la administración distrital al finales del siglo anterior”, detalla el IDRD en su página oficial.





Horarios del parque: lunes a domingo de 6 a.m. a 6 p.m.

Parque La Independencia

A simple vista, el parque La Independencia parece uno más, pero no lo es en absoluto. Inaugurado en 1907, bajo el nombre de Parque de los Hermanos Reyes -en honor al expresidente Rafael Reyes-, cuenta con un amplio bagaje histórico.



En 1910, tres años después de su inauguración, fue rebautizado como parque La Independencia. Este nombre no fue elegido al azar; le fue otorgado en homenaje a los 100 años de la independencia colombiana.

Con la construcción de la carrera 10, la calle 26 y su vecino, el parque Centenario, los quioscos y pabellones que inicialmente se habían construido comenzaron a deteriorarse. No fue hasta el año 2006 que el ‘quiosco de la luz’, una de las pocas edificaciones que quedaban, fue restaurado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Luego, su operación fue cedida al Instituto de Recreación y Deporte para la instalación de un TurisCADE, es decir, un centro de información turística de la capital que actualmente funciona.



Ubicado en la localidad de Santa Fe, el parque La Independencia cuenta con equipamiento tanto deportivo como recreativo. Entre sus instalaciones, destaca una biblioteca para niños, jóvenes y adultos, pero también una plazoleta con graderías, zonas verdes, canecas y, por supuesto, el icónico ‘quiosco de la luz’, donde ciudadanos y extranjeros tienen la oportunidad de obtener información de historia, cultura y otros aspectos de interés.





Horarios del parque: lunes a domingo de 6 a.m. a 6 p.m.

Parque de Los Novios



En realidad, el parque de Los Novios no es el nombre oficial -el parque El Lago, lo es- es el estandarte de la localidad de Barrios Unidos, ubicado al costado norte de la avenida calle 63. El romanticismo de los bogotanos es superior, lo que le ha valido este título.



¿Cómo no iba a convertirse este espacio en el lugar predilecto por los enamorados con su inmenso lago, la increíble vista que ofrece de muchas especies y la infinidad de actividades que hay para realizar? Dentro de la lista que ofrece la Alcaldía de Bogotá, el parque de Los Novios “tiene un lugar privilegiado”. Y no es para menos.

Uno de los principales atractivos de este parque es el lago, habitado por patos, gansos y peces. Foto: Alcaldía de Bogotá

Lo que comenzó a funcionar como un espacio recreativo alrededor de un nacedero natural de agua, a principios de la década de 1970, terminó convirtiéndose en el hogar de los enamorados y, además, en uno de los lugares preferidos por los habitantes



Entre los servicios y actividades que ofrece se encuentra canotaje, casetas para asados, parque infantil, gimnasio al aire libre, escuela de la bicicleta y salón de eventos.





Horario del parque: lunes a domingo, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Otros parques

A la lista de los parques más importantes de la capital, compartidos por la administración distrital, se suman:



- Parque Recreodeportivo El Salitre

- Parque Metropolitano Timiza

- Parque Metropolitano El Tunal

- Parque Metropolitano Cayetano Cañizares

- Parque Regional La Florida

- Parque Virgilio Barco

- Parque Metropolitano San Cristóbal

- Parque Velódromo 1 de Mayo

- Parque Metropolitano Zona Franca

- Parque Fontanar del Río

- Parque El Taller – El Ensueño

- Parque El Virrey

- Parque Sauzalito

- Parque San Andrés

- Parque La Victoria

