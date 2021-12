Para garantizar la prestación de servicios durante la época decembrina y fin de año, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció que tendrá cambios en los horarios de atención para la ciudadanía.



La entidad informa que la prestación del servicio en materia de peticiones y revocatorias no se suspenderá, y no será motivo para que se produzcan vencimientos de términos para contestar las peticiones de la ciudadanía dentro del término legal.



Además, los horarios de la Red CADE estarán sujetos a cambios de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

16 y 23 de diciembre

Los días 16 y 23 de diciembre de 2021, la Secretaría Distrital de Movilidad se sumará a la jornada de “Bogotá Despierta”, razón por la cual se prestará atención en dos (2) turnos de forma presencial en el Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. Para el Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao el horario será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua.



Para los puntos de atención de la Red CADE: Suba, 20 de julio, Américas y Fontibón, se prestará el servicio en el horario de las 7:00 a.m. a 5:30 pm.

De igual manera, los días 16 y 23 de diciembre 2021 se prestarán servicios de

atención virtual para la entrega de vehículos inmovilizados en el horario de 7:00

a.m. a 10:00 pm, para las infracciones que están habilitadas en la plataforma de salida de patios virtual.

24 de diciembre

El día 24 de diciembre de 2021, el horario de atención será desde 6:00 a.m. a 12:00 m, en los Centros de Servicio de Movilidad Calle 13 y Paloquemao.



Para los puntos de la Red CADE: Suba, 20 de julio, Américas y Fontibón, el horario de atención será de las 7:00 a.m. a 12:00 p.m.



A su vez, el 24 de diciembre 2021, se prestarán servicios de atención virtual para la entrega de vehículos inmovilizados en el horario de 6:00 a.m. a 12:00 m., para las infracciones que están habilitadas en la plataforma de salida de patios virtual.



31 de diciembre

El día 31 de diciembre de 2021, el horario de atención será desde las 6:00 a.m. a 12:00 p.m., en los Centros de Servicio de Movilidad Calle 13 y Paloquemao.



Para los puntos de atención para la Red CADE: Suba, 20 de julio, Américas y Fontibón, el horario será de las 7:00 a.m. a 12:00 p.m.



Para el día 31 de diciembre del 2021, se prestarán servicios de atención virtual para la entrega de vehículos inmovilizados en el horario de 6:00 a.m. a 12:00 p.m., para las infracciones que están habilitadas en la plataforma de salida de patios virtual.

CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD*