¿Cuáles son las zonas con cámaras de 'fotomultas' que más recaudan en Bogotá?

Las fotomultas responden a a la detección electrónica de presuntas infracciones con base en sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos fijos o móviles que son instalados con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



(Lo invitamos a seguir leyendo: La mitad de accidentes en los que mueren peatones en Bogotá involucran motos).

El objetivo de las cámaras empleadas es detectar "infracciones de la infraestructura de los sistemas de transporte en los tramos y la distancia que se requiera en la vía pública, en las estaciones o a bordo de la flota vehicular de los sistemas de transporte público", según lo emitido por la Ley 1843 de 2017.



En este sentido, actualmente, la capital del país cuenta con 129 'cámaras salvavidas' o equipos de fotodetección distribuidas por zonas consideradas de alta accidentalidad.



De hecho, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Autopista Norte se ha convertido en uno de los corredores con más cámaras 'fotomultas' en Bogotá, dado que cuenta con 11 puntos de detección estratégicos.



Por lo tanto, este sector, al tener gran cantidad de 'cámaras salvavidas' tiende a detectar con más frecuencia las multas ocasionadas por los conductores. Lo invitamos a conocer las zonas en las que hay más 'cámaras salvavidas'.

Facebook Twitter Linkedin

Los sistemas de fotodetección de infracciones tienen varios componentes y deben estar calibrados. Foto: Archivo EL TIEMPO

- Autonorte con calle 95 (N-S), calzada occidental, hay dos cámaras.



- Autonorte en la altura de la calle 97 hay una cámara.



- Autonorte con calle 102 (N-S), calzada occidental, hay dos cámaras.



- Autonorte con calle 103 (S-N), calzada oriental, hay dos cámaras.



- Autonorte con calle 108 (N-S) hay dos cámaras en la calzada occidental.



- Autonorte con calle 109 (S-N) hay dos cámaras en la calzada oriental.



- Autonorte con calle 127 (S-N), en la calzada oriental, hay dos cámaras.



- Autonorte con calle 109 (S-N), en la calzada oriental, hay dos cámaras.



- Autonorte con calle 169 (N-S) hay una cámara en la calzada occidental.



- Autonorte con calle 172 A (S-N), calzada oriental, hay una cámara.



- Autonorte con calle 183 A (S-N Y (N-S), calzada oriental y occidental, hay dos cámaras en cada sentido.

¿Por qué razón puede ser multado por una 'cámara salvavidas'?

- Exceder la velocidad máxima permitida.

- No reducir la velocidad en zonas escolares.

- No detenerse ante la luz roja del semáforo.

- Circular durante la medida de restricción de Pico y Placa.

- Conducir sin portar el Soat vigente.

- No realizar la revisión tecnicomecánica en los plazos establecidos.

¿Dónde están ubicadas las 'cámaras salvavidas'?

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO