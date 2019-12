Maravillas de Bogotá / Voy y vuelvo

¿Cuáles son las siete maravillas de Bogotá? Difícil pregunta cuando se quiere tanto a una ciudad. Esta fue la convocatoria que hizo recientemente el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que, valga decirlo, ha cumplido una gran labor en la recuperación y promoción de nuestro patrimonio histórico.

Los debates sobre el metro, TransMilenio, la seguridad y, más recientemente, sobre las marchas no han dejado espacio, injustamente, al registro de lo que silenciosa pero efectivamente hacen entidades como esta, en cabeza del arquitecto Mauricio Uribe.

Ya se seleccionaron. O, mejor, ya las seleccionó la misma ciudadanía a través de una convocatoria por internet. La gente escogió los cerros orientales (Monserrate y Guadalupe), el parque Simón Bolívar y sus alrededores, incluida la biblioteca Virgilio Barco (obra del arquitecto Salmona); el Jardín Botánico (otra entidad admirable), la plaza de Bolívar, el parque de la Independencia, el parque Bavaria junto con el Museo Nacional, y el Eje Ambiental de la Jiménez, con su fuente de agua permanente, también del arquitecto Salmona y Luis Kopec.



Decía que es una pregunta difícil para una ciudad que encierra tantas cosas bellas. Las seleccionadas por la ciudadanía, no me cabe duda, son verdaderos emblemas de nuestra capital. No dan lugar a pensar en otras posibilidades, y lo de las siete maravillas, cifra tan reducida, tampoco ayuda a resaltar otros lugares de una Bogotá que suele ponerse más hermosa en época de Navidad.



Por supuesto que comparto el listado, porque le imprimen carácter a nuestra ciudad, porque reúnen una serie de valores que nos definen como urbe, porque son memoria, testimonio y pervivencia. Pero, a manera de constancia, quisiera dejar aquí consignados otros lugares que también merecerían estar en esa lista.



Qué tal, por ejemplo, las iglesias, como la basílica del Voto Nacional, el parque La Concordia, con sus grafitis multicolores; los recovecos de San Victorino, la ciclovía dominical (¡cómo la dejaron por fuera!); el humedal Córdoba, con sus búhos y sus tinguas; las casonas de Santa Ana y la imponencia de Ciudad Bolívar, ahora con su cable y sus casas recién pintadas.



Hay otros motivos que no son precisamente lugares, pero que sí reflejan esa Bogotá vibrante: la gente en movimiento, la bruma de la madrugada, el azul del cielo por esta época, el sol anaranjado de las tardes, la barriga de los aviones cuando toman vuelo sobre la avenida Eldorado, los cuenteros de Usaquén, los cachivacheros de Germania, la esquina de doña Segunda con su fritanga o el verde del Sumapaz y sus quebradas.



La mejor manera de identificar esos íconos de nuestra ciudad es cuando nos ponemos en plan de guías turísticos. Hagan la prueba. ¿A dónde llevaríamos a alguien que por primera visita Bogotá? Sí, a los sitios ya mencionados.



Pero seguramente le pediríamos que nos acompañara a Paloquemao para el asado del fin de semana o a probar una oblea cerca del Palacio de Nariño, como lo hizo Mick Jagger; le invitaríamos una ensalada de frutas en la plaza del Restrepo, un sánduche de El Cometa o un chocolate en La Florida. Y ni qué decir de un café en los sitios más recónditos del centro, como nos lo mostró el alcalde Manuel Calderón en el reciente Festival del Café.



Falta espacio para seguir adentrándonos en este recorrido. Pero bienvenidas más ideas sobre lugares, personajes e instantes de nuestra Bogotá, que, valga decirlo, ella solita es toda una maravilla.



¿Es mi impresión o... a las emisoras que por esta época ponen música navideña les sobra carreta y les falta música?



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor jefe EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28

erncor@eltiempo.com