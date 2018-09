¿Y quién vigila a los conductores de las grúas?

Las grúas encargadas de transportar a los patios los vehículos que son inmovilizados por infringir las normas de tránsito en Bogotá tienen comparendos por mal parqueo, falta de revisión técnico-mecánica, y algunos conductores las manejan sin portar la licencia de conducción.



Así lo evidenció EL TIEMPO, luego del incidente registrado en el barrio Minuto de Dios de Bogotá, cuando en un video quedó grabado el instante en el que un Volkswagen de color negro es arrastrado por la grúa que lo lleva enganchado en la parte de atrás. Las llantas que están frenadas van dejando la huella en el pavimento.

Media cuadra adelante, y por los gritos de la gente, el conductor de la grúa se percata del error y detiene la marcha. El Volkswagen no solo fue arrastrado, sino que estaba mal enganchado, lo cual hizo que otro vehículo que era llevado en el planchón de la grúa lo golpeara y dañara.



Este tipo de denuncias no son nuevas, y ya habían sido expuestas por un lector de EL TIEMPO. Según la Policía de Tránsito, al conductor de la grúa le realizaron un comparendo por no asegurar la carga, el cual tiene un costo de 390.600 pesos, y fue suspendido tres días. En lo que va del año han sido sancionadas seis personas, entre conductores y auxiliares de este tipo de automotores, por este tipo de errores.

Entre enero y julio del 2018 se han impuesto 80 comparendos a los conductores de estas grúas, siendo el mal parqueo el más sancionado (17), seguido por la falta de la revisión técnico- mecánica (11) y por conducir sin portar la licencia (5). Según el Distrito, en Bogotá hay matriculadas 851 grúas, entre oficiales, particulares y públicas.

A este caso se suma el del pasado 3 de septiembre, cuando una grúa dejó caer el vehículo que transportaba sobre otro. El Distrito dijo que la concesión pagará los daños.



Para el abogado Manuel Mauricio Martínez, de la Universidad Nacional, el propietario del vehículo puede interponer una denuncia por daño en bien ajeno ante la Fiscalía contra la empresa a la que está afiliada la grúa.

Este tema lo propuso un lector de ET

Nuestro lector Harold Fernando Castro, en el consejo de redacción realizado en Facebook Live el pasado 10 de septiembre, nos propuso hacer un seguimiento a las infracciones que cometen los conductores que manejan las grúas de movilidad.



