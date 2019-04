Quién es quién en la disputa por la candidatura única de los ‘verdes’

La decisión está en manos de 3.000 ciudadanos que están siendo encuestados, puerta a puerta en las 19 localidades, por el Centro Nacional de Consultoría bajo la auditoría de la firma Guarumo, según el partido Alianza Verde. Los resultados se darán a conocer el miércoles 10 de abril. El que gane iría a la consulta interpartidista el próximo domingo 26 de mayo.

¿Por qué los bogotanos deben votar por usted?

Claudia López:

Porque tengo el conocimiento, el carácter, el liderazgo y la experiencia que necesitamos para unir a Bogotá. Nací en esta ciudad, he trabajado aquí la mayor parte de mi vida. La gente me conoce más porque en los últimos cinco años fui senadora, pero durante 25 años trabajé aquí en temas urbanos, fui alcaldesa local de Santa Fe, directora de Acción Comunal, conozco esta ciudad de palmo a palmo y tengo claras las soluciones que se necesitan.



Antonio Navarro:​

Porque tengo experiencia, he tenido buenos resultados en mis cargos de responsabilidad, porque tengo cero corrupción comprobada, porque soy moderado y no soy peleador y porque puedo hacer una buena alcaldía para que en Bogotá tengamos seguridad, metro, calidad en la educación, transparencia en el manejo público, entre otros temas. Y para que tengamos un gobierno cercano a los ciudadanos y participativo.

¿Qué significado tiene que una mujer/un exgobernador de Nariño llegue a la alcaldía de Bogotá?

Claudia López:

Celebro mucho que haya tres candidatas mujeres. Ojalá sean más. La gran revolución del siglo XXI es, sin duda, el empoderamiento y el liderazgo de los jóvenes y de las mujeres. A mí no me tienen que contar Bogotá, yo no voy de visita a las localidades, yo he vivido, trabajado, sufrido y crecido en las localidades. Nosotras sabemos hacer mucho con poco y de forma transparente, decente.



Antonio Navarro:

​Un gobierno de cuatro años pasa volando. Hay que empezar desde el primer día, de manera que llegar aprendido es muy importante. Y eso es lo que yo sé, he aprendido a gobernar gobernando. Esa experiencia hace que rinda más el período de cuatro años a que si alguien llega nuevo a conseguir la experiencia administrativa.

¿Cómo es gobernar sin dejarse llevar por rabias, por presiones indebidas o por intereses particulares?

Claudia López:

Las mujeres tenemos esa combinación que yo le ofrezco a Bogotá: carácter para enfrentar la corrupción y para corregir lo que va mal, pero también la humildad, la generosidad para reconocer lo que va bien.



Antonio Navarro:

En el caso de que yo sea alcalde lo haré participativamente, con la gente. Vamos a utilizar medios y mecanismos digitales para que la gente participe, controle, y las decisiones se vuelvan realidad. Y ahí entonces lo que va a primar es el interés general, el interés de las mayorías y no el interés particular.

Si llega a la Alcaldía y las mayorías en el Concejo son de oposición, ¿cuál va a ser el criterio y la relación con los concejales?

Claudia López:

Desde ya invito a la ciudadanía a que elija y vote por los mejores concejales. Aspiro a que nuestra coalición tenga por lo menos 20 y que logremos exterminar, que todavía la hay, la ‘mermelada’ y la corrupción en Bogotá. El manejo será con respeto, sin ‘mermelada’ y sin corrupción.



Antonio Navarro:

Con tranquilidad, con moderación. Esperamos que se pueda organizar una coalición que tenga mayoría desde el período de campaña porque después es más difícil conseguir esas mayorías. Y yo no voy a repartir ‘mermelada’, no lo hice antes y mucho menos después de pasados los años. Pero sí ser capaz de tener una coalición mayoritaria para permitir gobernabilidad.

Si no estuviera de aspirante, ¿por cuál de los otros votaría?

Claudia López:

Por Claudia López.



Antonio Navarro:

Por Claudia López.

¿Cómo conciliar el tema del espacio público con el derecho al trabajo sin que el rebusque sea desorden?

Claudia López:

El espacio público lo tenemos que manejar, no con policía y bolillo, sino con gestores de espacio público y gestores de empleo para ofrecerle alternativas no solo de reubicación sino también de entrenamiento, de educación, de reenganche laboral o de emprendimiento en mejores condiciones.



Antonio Navarro:

La sentencia de la Corte Constitucional que dice que nadie puede ser reubicado si está vendiendo en la calle a menos que en el sitio de reubicación se le garanticen unos ingresos suficientes para el mínimo vital. Pero a los vendedores callejeros los vamos a dejar trabajar en esas condiciones y vamos a combatir a aquellos que alquilan el espacio público. Vamos a hacer un esfuerzo con los vendedores, no contra los vendedores.

Los usuarios de TransMilenio están indignados porque se ha convertido en un camión de carga y en una coladera. ¿Cuál sería la pauta para solucionar ese tema?

Claudia López:

Con los 3.000 gestores de convivencia vamos a mejorar la protección y la vigilancia en TransMilenio y en las ciclorrutas y para que no suban ni neveras ni carretillas con materiales de construcción.



Antonio Navarro:

T​ransMilenio está saturado. No podemos seguir dependiendo de un sistema de buses para el transporte masivo. Aquí necesitamos metro, metro y más metro. Debe ser una prioridad de cinco gobiernos para construir por lo menos 4 o 5 líneas en los próximos 30 años. En cuanto al tema de los colados, hay que abrir la discusión a ver si dejan de colarse en lugar de aumentar la tarifa. Ese debate hay que hacerlo con la ciudadanía.

Vamos en la tercera alerta por contaminación y los camiones, volquetas y buses viejos siguen dañando el aire. ¿Qué acciones propone?

Claudia López:

​Hoy en día el arma letal de Bogotá es el aire contaminado. Lo que hay que hacer es sustituir el diésel y comprar buses eléctricos para TransMilenio y para el Sitp. Y también vamos a reducir a cero impuestos de movilidad y rodamiento para todo el que registre su carro eléctrico en Bogotá. También para los que transformen su vehículo de gasolina y diésel a eléctricos. No tendrán ni pico y placa.



Antonio Navarro:

Es bueno que el lector entienda que la emisión de material particulado 2.5 que lo produce el diésel se resuelve emitiendo menos. El 44 por ciento de las emisiones vienen del 1 por ciento, como son los camiones y las volquetas viejas que usan diésel. Entonces hay que trabajar con esos 22.000 camiones y hay que poner el foco para sacar esos vehículos de circulación. También hay que trabajar con el SITP provisional y el azul, porque entre los dos generan cerca del 28 por ciento.

¿Modificaría o dejaría igual el cobro por valorización?

Claudia López:

Yo modificaría el cobro de valorización. Vamos a utilizar los dos billones que tienen las alcaldías locales con otros recursos de la alcaldía mayor para hacer el mayor programa de presupuesto participativo. Que los ciudadanos tengan voz y voto en cómo se gastan sus impuestos y en qué obras locales se priorizan. Vamos a volver a inspirar la confianza que hubo con el exalcalde (Antanas) Mockus de hacer un aporte voluntario y que ellos escojan las obras.



Antonio Navarro:

Hay que hacer una revisión bien detallada de qué es lo que se ha cobrado, qué se ha ejecutado, qué no se ha ejecutado y lo que falta por ejecutar. Pero no se pondrá contra los ciudadanos, nada contra los ciudadanos.

¿Cuál va a ser su sello en movilidad?

Claudia López:

Mi sello en movilidad va a ser un metro completo y de buena calidad, desde Bosa-Kennedy hasta Suba-Engativá. Son 50.000 pasajeros hora sentido.



Antonio Navarro:

Se necesita movilidad multimodal: metro, tren, cable, mejorar el SITP, TransMilenio, mejorar las ciclorrutas, pero el músculo es el metro; sin embargo, la primera línea hay que hacerla más al norte de la 72, por lo menos hasta la calle 134.

¿Cómo enfrentar el hurto de bicicletas?

Claudia López:

Soy autora de la ley probici, que les pide a las alcaldías locales que haga carril de bicicleta paralelo en vía porque es mucho más seguro. Hay 20 puntos críticos. Vamos a atacar duro los desgüazaderos de carros, de bicicletas y de celulares robados. También hay una parte de cultura ciudadana que tenemos que inspirar y promover para que mejore la ciudad: no comprar celulares, autopartes y bicicletas robadas.



Antonio Navarro:

La respuesta tiene que ser integral: ejercicio, autoridad, prevención, corresponsabilidad y acceso a la justicia. Yo voy a ser el jefe de la Policía.

¿De dónde sacar recursos para financiar su plan de desarrollo?

Claudia López:

El problema de Bogotá no es de plata. Los principales problemas son: el saboteo político de los unos y de los otros que no dejan que hagan las obras, y la corrupción, que por andar comprando apoyos políticos se pierde un poco de plata.



Antonio Navarro:

Con el dinero disponible, Bogotá tiene unos ingresos bastante interesantes y si se usa bien y si se prioriza bien. No se pueden hacer milagros, pero sí se pueden hacer las obras que la ciudad necesita.

Los candidatos siempre hablan filosóficamente de los jóvenes, pero ¿cuál es su propuesta viable con esta población?

Claudia López:

Con la propuesta de educación. Vamos a invertir 300.000 millones de pesos al año para invitar a las universidades públicas y las privadas que quieran, que nos oferten 20.000 cupos gratuitos para los jóvenes.



Antonio Navarro:

Aquí hay alguna experiencia con un programa que se llamó Jóvenes en paz. Vamos a retomarla y generalizarla no para un puñado, sino para 20.000 jóvenes vulnerables.



BOGOTÁ