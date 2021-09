Bogotá tiene piscinas públicas: así puede disfrutarlas

Bogotá tiene piscinas públicas para practicar natación deportiva o recreativa. Es decir, en la ciudad no existen únicamente las piscinas privadas que, en muchos casos, por su costo, no son accesibles para toda la ciudadanía.

Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), usted puede acceder a sus piscinas públicas de manera gratuita. Lo único que debe hacer es acercarse a estos puntos para recibir información:



- SuperCADE Suba

- SuperCADE Américas

- SuperCADE Bosa

- Complejo Acuático Simón Bolívar

- Parque Meissen

- Parque Patio Bonito

- Parque Sauzalito

- Parque Virrey Sur

- Sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte



Allí podrá preguntar por puntos donde haya piscinas públicas.

Requisitos

Para acceder usted debe:



- Ser mayor de 5 años.



- En caso de ser menor de edad, ir acompañado de un adulto.



- Presentar documento de identidad.



- Presentar el certificado de aptitud médica para la práctica de la natación, donde se constate que no padeces de enfermedades infectocontagiosas expedida por la EPS a la cual estás afiliado con vigencia no mayor a un año.



- En caso de ser ciudadano extranjero, puede presentar certificado de aptitud médica de la EPS o de medico particular.



- Firmar el formato de exoneración de responsabilidad el cual debe ser entregado en las instalaciones acuáticas.

Se requiere llevar gorro de baño y vestido de baño en lycra, poleamida o nylon.

EL TIEMPO