Estas son las medidas que siguen vigentes en Bogotá hasta el 9 de mayo

Debido al incremento de casos positivos de covid-19 mientras el país atraviesa el tercer pico de contagios, Bogotá adoptó una serie de medidas el pasado 25 de abril para hacer frente a la situación. EL TIEMPO le cuenta cuáles de ellas siguen vigentes hasta el 9 de mayo.

Este lunes 3 de mayo se reunirá nuevamente el Comité Epidemiológico Distrital para evaluar las medidas que han estado vigentes hasta ahora para hacer frente a la situación causada por el aumento de casos de contagio de covid-19.



No obstante, desde ya se sabe que hay tres medidas que seguirán vigentes hasta el domingo 9 de mayo, puesto que ya estaban así consignadas en el Decreto 147 de abril de 2021.



En primer lugar, seguirá en pie la medida de pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales, bancarios o servicios de atención en entidades públicas.



Recuerde que si su documento de identidad termina en número par, los días pares no podrá ingresar a dichos lugares. Por otro lado, si el último dígito de su documento termina en cifra impar, los días impares no podrá acceder a los establecimientos.



Otra medida que sigue vigente durante esta semana es la Ley seca. Según el artículo 9 del Decreto 147 de abril de 2021, "se restringe el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en sitios públicos o abiertos al público o cuya actividad privada trascienda a lo público" hasta el 9 de mayo. No obstante, se permite la venta de bebidas alcohólicas a domicilio.



Finalmente, la alternancia en instituciones educativas está suspendida hasta la misma fecha. Esto quiere decir que los estudiantes no asisten a actividades presenciales en los centros educativos.



Este lunes 3 de mayo se reunirá nuevamente el Comité Epidemiológico Distrital, que evaluará las medidas que han estado vigentes. Y "de ser el caso, se presentarán nuevas propuestas ante el Comité Epidemiológico Nacional", dice la Alcaldía de Bogotá.



EL TIEMPO

