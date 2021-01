'La nueva variante de covid-19 ya debe estar en Bogotá': Claudia López

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que habrá alerta roja en Bogotá y en su sistema hospitalario.



López aseguró que en este segundo pico hubo un crecimiento del 32 %, a diferencia del primer pico, donde el incremento de casos llegó a ser del 27 %. Algo que "no era normal".



"Esto se está viendo reflejado en la demanda de camas de casos intensivo. Se disparó la demanda de camas covid-19", comentó la alcaldesa, Claudia López.



Aseguró que el incremento de contagios podría obedecer a la posible presencia de la nueva variante de covid-19, la originada en Reino Unido y que ha sido conocida por su mayor carga viral.



"La carga de diciembre ya debería estar bajando. Pero no... hay un factor adicional: la nueva variante de covid-19 debe estar ya circulando en Bogotá", agregó López y sostuvo que la localidad más afectada es Usaquén: "Esta es la localidad donde más llegan pasajeros de vuelos del exterior. Lo que nos da más indicios".



Otras localidades con indicadores preocupantes son Suba, Teusaquillo, Fontibón y Kennedy.



"Kennedy no tiene un pico tan grave como el primero, pero está cerca. Fontibón ya va en segundo pico. Y Teusaquillo y Usaquén tienen un pico más duro que el primero", detalló López y anotó: "este segundo pico está mostrando un comportamiento más drástico de lo que habíamos estimado por las compras y encuentros de diciembre y se está registrando una mayor carga viral en los pacientes positivos. Esa mayor carga viral enferma más al paciente y lo hace más transmisible".



La alcaldesa confirmó que se adelantan investigaciones para identificar y confirmar las variantes.

Las medidas en Bogotá

Alerta Roja

En todo Bogotá y en el sistema hospitalario.

Restricción total a la movilidad

La Alcaldía de Bogotá acoge la circular del Ministerio de Salud.



- Cuarentena en el Puente Festivo: Habrá restricción, en todo Bogotá, a la circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 11:59 p.m,. del jueves 7 de enero hasta las 4 a.m. del 12 de enero. De corrido.



- Restricción Nocturna a partir de la próxima semana: Habrá restricción, en todo Bogotá, de circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 8 p.m. y las 4 a.m.., del 12 de enero al 17 de enero. Es decir, será una medida nocturna. Cada día comenzará el cierre a las 8 p.m. y terminará a las 4 a.m.



- Ciclo I de Cuarentena por Localidades: Se mantiene la cuarentena estricta por localidades en Engativá, Usaquén y Suba hasta el 17 de enero a las 11:59 p.m.



- Ciclo II de Cuarentena por Localidades: Comienza una nueva cuarentena: Del 12 hasta las 11:59 p.m. 21 de enero habrá cuarentena estricta en Kennedy, Fontibón y Teusaquillo.



- Cuidado en el regreso a Bogotá: Se pide a los viajeros usar tapabocas, mantener ventilación natural en los vehículos y no comer ni cantar o gritar en el trayecto.

Bogotá enfrenta una situación complicada en materia de contagio.



Solo este miércoles, se reportaron 5.793 casos nuevos, consolidando así una cifra de 41.564 casos activos. En Bogotá han fallecido 10.203 personas por el covid-19.



Por otra parte, la ocupación UCI ya llegó a niveles preocupantes. La ocupación UCI general alcanzó esta tarde un 86,5 % de ocupación y, especícamente, las camas UCI para pacientes covid-19 ya están al 83,9 %.

El anuncio sucede un día después de que el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciara una serie de medidas recomendadas paras las ciudades en funciónd e su ocupación UCI.



Por su situación, a Bogotá le corresponderían las medidas de una ciudad con ocupación UCI superior al 85 %.

Noticia en desarrollo...

