Cinco cosas que debe saber sobre el cobro por parqueo en vía

Bogotá, finalmente, implementará el cobro por parqueo en vía. Esta es una estrategia que estaba autorizada por el Concejo desde 2017 –a través del acuerdo 695–, pero no había podido materializarse por fracasos en las licitaciones.



Ante ese panorama, y las sugerencias de concejales y organismos de control, el Distrito optó por desistir de entregar el sistema a un privado y, en su lugar, lo hará un modelo público. Ahora, la Terminal de Transportes será la encargada de administrar el cobro y la estrategia que, por ahora, comenzará el 2 de noviembre en un polígono en Chapinero (ver gráfico) con 1.000 cajones de parqueo.



Como le explicó a EL TIEMPO el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, el cobro por parqueo en vía “es un proyecto que nos ayuda a regular y controlar el espacio público. Después de pandemia vimos cómo las personas salieron con un cierto descuido por el comportamiento en el tráfico: hemos visto de manera reiterada la invasión del espacio público, los vehículos mal parqueados (...). Al no estar regulado y prohibido en todos los espacios, la gente busca cómo resolver, pero esto deriva en choques simples, más congestión, invasión de los andenes”.



Hoy, en la práctica, ya hay parqueo en vía. Sin embargo, este se hace de manera clandestina sobre andenes y calzadas y, en algunos casos, es administrado y cobrado por informales. Según cifras del Observatorio de Movilidad de Bogotá, el 14,28 por ciento de los comparendos impuestos este año corresponde a la infracción de estacionar en sitios prohibidos. Exactamente, este año se han interpuesto 51.868 órdenes de comparendo de este tipo. Los mayores infractores son los conductores de automóviles (45,61 %), de motocicletas (31,33 %) y de camioneta (15,84 %).

Al final, el objetivo del Distrito es regular el parqueo en vía, proteger el espacio público y generar un cobro por su uso: al final, el dinero recaudado se utilizará para la sostenibilidad del proyecto y los excedentes se destinarán al SITP.

Esta semana, la Alcaldía firmó el decreto 379 de 2021, que pone las reglas de juego del nuevo parqueo en vía. Estos son los puntos clave:

La tarifa

El decreto establece que los rangos de tarifa por minuto a pagar por el conductor que haga uso de un cajón de estacionamiento en vía serán:



Motocicletas: desde 43 hasta 154 pesos

Automóvil: desde 61 hasta 221 pesos



Según le indicó el Secretario de Movilidad a este diario, los carros eléctricos tendrán una hora gratis de parqueo y las bicicletas, que también podrán parquear en racks especiales, no tendrán que pagar.



Los vehículos más grandes pueden utilizar también el parqueo en vía. Sin embargo, podrían tener que pagar más si ocupan más espacio que el cajón estándar. En caso de que el cajón no esté demarcado, la norma establece que "el cobro estará asociado a la equivalencia en número de cajones que ocupa el vehículo.

Según el decreto, el valor de la tarifa será definido por la Secretaría de Movilidad o por solicitud del operador, “quien realizará una propuesta de las tarifas a cobrar a los usuarios respetando los rangos tarifarios definidos en el Acuerdo 695 de 2017, en el presente decreto y en las actualizaciones que realice la SDM. La SDM contará con cinco días para aprobar la tarifa propuestas por el operador”.

Método de pago

La Terminal de Transportes confirmó que los usuarios podrán pagar de dos formas: en efectivo a un facilitador o a través de la app Zona de Parqueo Pago, que se puede descargar en el celular y tendrá los datos y placas del vehículo. El dinero recaudado será para mantener el sistema y lo que sobre se destinará a financiar los subsidios tarifarios del SITP.

Dónde funcionará

El cobro por parqueo en vía comenzará en un polígono entre las calles 76 y 96 y la autopista Norte y la carrera 11. Allí, inicialmente, se ubicarán 1.000 celdas o cajones de parqueo. Luego, a partir de 2022, cada mes se sumarán 1.000 celdas o cajones en varias localidades de Bogotá.



Según le explicó la Terminal de Transportes a este diario, “la zonificación y priorización de las áreas de implementación de las zonas de parqueo pago están basadas en una metodología que contempla criterios de demanda por estacionamiento, uso del suelo, seguridad ciudadana y vial, así como históricos de invasión de espacio público por parqueo en vía”.



La zona con la que se empieza es especialmente atractiva por la capacidad de pago de la población que allí se mueve -es una zona de estratos 4 y 5- y por la oferta comercial y de servicios que allí se ubican.

Seguridad

Si usted paga por el parqueo en vía, debe saber que paga por la ocupación del espacio público, pero que esto no le cubre daños o el robo de su vehículo. Según explicó el Secretario de Movilidad, “la Terminal de Transportes no se hace cargo por ese tipo de daños o de robos, al igual que no se hacen cargo en los parqueaderos privados. Yo creo que todos hemos leído ese papelito que nos dice que no se hacen responsables. Aquí estamos invitando a la ciudadanía a hacer parte de un proyecto que nos ayuda a regular el espacio público y a recoger un dinero para subsidiar las tarifas de los usuarios de transporte público”.

Ocupación de bahías y carriles

De acuerdo con la Terminal de Transportes, las zonas de parqueo pago “funcionarán en vías locales e intermedias y en las bahías que expresamente autorice la autoridad de Tránsito en función de la congestión y del tamaño de la oferta fuera de vía”.

Es decir, y como también lo explicó el secretario de Movilidad, solo se ocuparán carriles vehiculares cuando haya suficiente espacio y cuando el tráfico vehicular allí sea bajo.

ANA PUENTES

REDACCIÓN BOGOTÁ