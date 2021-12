A partir del 25 de diciembre, y hasta el 22 de enero, el Distrito ejecutará un Plan de Choque para tapar 56.000 huecos. Esta meta implica tapar 1.930 huecos al día: vale aclarar que cada metro cuadrado de área intervenida con actividades de parcheo equivale a un hueco.



“Mientras 600 mil familias salen de vacaciones de fin de año, nosotros nos quedaremos trabajando 24 horas, por un mes”, aseguró la alcaldesa Claudia López durante el lanzamiento oficial de la estrategia en la que participarán no solo el Instituto de Desarrollo Urbano (Idu) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), sino también los Fondos de Desarrollos Locales y las empresas Enel Codensa y Acueducto de Bogotá.



Cada entidad tendrá una tarea específica. Por una parte, el Idu se encargará de 47 frentes de obra en 37 segmentos viales priorizados. Se espera que de malla vial arterial no troncal tapen 2.740 huecos y, en malla vial intermedia, 7.295 huecos. Además, la entidad intervendrá 15.112 metros cuadrados de ciclorrutas y espacio público.



Estos serán los segmentos priorizados por el Idu:



Avenida calle 147 entre carrera 7 y carrera 7 G

Avenida carrera 9 entre calles 140 y 145

Calle 3 entre carreras 30 y 65A

Calle 8 sur entre carreras 30 y 50

Carrera 30

Calle 13 entre carreras 75 y 105

Avenida La Esperanza entre carreras 103 y 86

Avenida Ciudad de Cali entre carreras 100 y 104

Avenida Ciudad de Cali entre calles 128 C y 131

Avenida Ciudad de Cali entre calles 132 y 145

Calle 24 entre carreras 13 y 13 A

Carrera 12 E entre calles 10 A Sur y 20 B Sur

Carrera 7C E entre calles 17 B Sur y 17 C Sur

Carrera 7C E entre calles 17 C Sur y 18 Sur

Calle 49 Sur entre carreras 3 D y 4 Bis

Calle 151 entre carreras 9 y 13

Carrera 97 C entre calles 68 A Sur y 70 A Sur

Calle 73 A Sur entre carreras 18 A Bus y 18 B

Carrera 17 M entre calles 69 C Sur y 69 D Sur

Calle 69 D Sur entre carreras 17 M y 17 N

Carrera 17 N entre calles 69 C Sur y 70 B Sur

Carrera 17 N entre calles 70 Sury 70 A Sur

Carrera 17 M entre calles 60 A Sur y 68 B Sur

Carrera 188 Bis A entre calles 74 A Sur y 75 Sur

Calle 75 Sur entre carreras 18 B Bis A y 18 G

Carrera 137 A entre calles 17 Sur y 17 A Sur

Carrera 71 entre calles 1 Sur y 6 Sur

Carrera 110 entre calles 76 y 78 B

Carrera 113 entre calles 79 y 78 D

Calle 72 F entre carreras 113 y 114

Carrera 113 entre calles 72 y 78



Y estos serán los puntos de trabajo en ciclorrutas y espacio público:



Carrera 19 entre calles 102 y 127

Calle 127: espacio público entre carreras 51 A y 53 A y 54 A y 58

Calle 127 separador central (ciclorruta)

Avenida carrera 19 entre calles 102 y 127

Calle 127: espacio público entre carreras 55 y 58

Separador calle 127: actividades de remate (ciclorruta)

Avenida carrera 58 entre calles 134 y 131 B

Avenida carrera 58 entre calles 129 B y 128 B Bis

Avenida carrera 58 entre calles 131 y 128 A

Calle 63 entre carreras 45 y 36 A

Calle 63 entre carreras 28 y 27

¿Se taparán los huecos de las avenidas?



Por otra parte, la UMV tendrá a cargo la intervención de 46.000 huecos en 9 avenidas principales:



Autopista Norte

Avenida calle 80

Autopista Sur

Calle 13

Avenida Boyacá

Avenida José Celestino Mutis

Carrera 9

Carrera 7

Avenida Agoberto Mejía

¿Y los huecos de los barrios?



Y los Fondos de Desarrollo Local se encargarán de priorizar trabajos de reparcheo y tapado de alcantarillas sin tapa en cinco localidades:



Usaquén

Suba

Engativá

Santa Fe

Kennedy



“Los Fondos de Desarrollo Local habían hecho algunas intervenciones, pero también apoyaron el esquema de atención humanitaria en la pandemia, por eso la integración al plan de choque, en el que se priorizan 48 segmentos viales”, confirmó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

¿Y si quiero que tapen un hueco que yo encontré?

También se taparán huecos que sean reportados por la ciudadanía y que después de pasar por un filtro de sistemas sean priorizados.



Para reportar, usted debe:



1. Ingresar a la web https://www.gobiernobogota.gov.co/ o descargar la app Gobierno Abierto Bogotá



2. Ingresar a la opción de reportes de huecos



3. Tomar la foto del hueco



4. Poner la dirección



5. Publicar



EL TIEMPO