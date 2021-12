Para Bogotá, 2021 fue un año cruzado por buenas noticias, como su liderazgo en el regreso a clases en los colegios y el posicionamiento de un sistema que, por primera vez, pensó en las mujeres que cuidan; pero también por malas noticias, como el repunte de la violencia en medio de los hurtos a personas, la desaparición de la pequeña Sara Sofía y el asesinato de cuatro policías en medio de labores de requisa e investigación.



En medio de todo, una noticia que marcó la agenda en buena parte del año fue el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que la alcaldesa Claudia López, desde 2019, había prometido concertar y expedir. La meta no se cumplió en 2020, por cuestiones de plazos y tiempos, y, a pocos días del fin de 2021, aún es incierto si se expedirá por decreto.

El frustrado debate por el POT

Ante la imposibilidad de que el Concejo se pronunciara, por una avalancha de acciones legales, Claudia López quedó facultada para sacarlo por decreto.



Aunque el Concejo de Bogotá tenía 90 días para pronunciarse sobre el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una inédita avalancha de recusaciones, impedimentos y tutelas –se contabilizaron 133 acciones– bloqueó la discusión de este proyecto clave para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo de la capital del país.



El límite se venció el miércoles 8 de diciembre, cuando la comisión del Plan esperaba negar las propuestas para que la Administración Distrital tuviera que volver a presentar la iniciativa en el 2022. Sin embargo, luego de resueltos en la plenaria todos los recusos pendientes, llegaron dos nuevas recusaciones que obligaron a suspender la última opción para pronunciarse sobre la propuesta de Plan de la alcaldesa, Claudia López.



Y si bien la mandataria está facultada para expedir el POT por decreto en el momento que quiera –la ley no establece un plazo–, ella decidió tomarse el tiempo suficiente para analizar “con rigor” cualquier decisión.



Sin embargo, surgió la tesis de que, como el Concejo no pudo discutir el proyecto porque debió dedicarse a resolver los recursos, el plazo de revisar el POT no se ha cumplido todavía.



Por su parte, la alcaldesa anunció que su idea era incluir las propuestas de las comunidades, los gremios y los concejales, quienes de todas formas le pidieron a López no sacar el POT por decreto, sino volverlo a presentar, para que la ciudad pueda tener una hoja de ruta concertada, y destacaron que, en tal caso, la nueva propuesta puede incorporar los avances logrados en casi dos años de formulación.



Este es el tercer intento que se hace para actualizar el POT que fue expedido en 2004. El primero fue de Gustavo Petro, a quien el Concejo se lo negó y él lo expidió por decreto, pero se le cayó en el Consejo de Estado.



La segunda vez fue al final de la alcaldía de Enrique Peñalosa, en 2019. En ese momento, ya con Claudia López como alcaldesa electa, el Concejo hundió las ponencias.

Obras del Metro

Ya se empezó a sentir la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. En agosto, se iniciaron las obras del patio taller en El Corzo y, en septiembre, se vivió la demolición de un ícono de la ciudad, el Monumento a Los Héroes, con el fin de liberar el espacio para la cola de maniobras.



También arrancó la adecuación de un tramo de la calle 72 con avenida Caracas, donde se construirá un intercambiador vial subterráneo que facilitará el tráfico una vez se levante allí el viaducto de la línea 1. Además, se firmaron los estudios y diseños de factibilidad para llevar el Metro hasta la calle 100.

Hoy, el monumento tiene un cerramiento y ya avanzan los trabajos de demolición, que empezaron por el techo. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El sistema Distrital de Cuidado

Una buena noticia en 2021 fue el avance y posicionamiento internacional del Sistema Distrital de Cuidado (Sidicu). Bogotá cerrará el año con ocho manzanas de cuidado en Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usaquén, Los Mártires, Kennedy y Usme (una está próxima a inaugurarse) y dos manzanas móviles para zonas rurales. El Sidicu ha ganado premios como el Ciudad Bienestar 2021 y es parte de las estrategias que tienen a la capital colombiana como ciudad finalista del Desafío Global de Alcaldes de Bloomberg.

Además, este año se inauguró la escuela Hombres al Cuidado.



El Sistema incluye la formación a mujeres cuidadoras para que certifiquen sus saberes o para que terminen el bachillerato. Foto: Mauricio Moreno

Delitos, con mayor violencia

Si bien, entre enero y noviembre, las cifras indican reducciones con respecto a 2019 en la mayoría de delitos de alto impacto–con excepción de hurto a bicicletas (que subió un 55,6 por ciento) -, un fenómeno preocupante es que los delincuentes ejercen más violencia sobre sus víctimas, a la vez que usan armas de fuego, armas blancas u objetos contundentes. El nivel de agresión ha sido tal que así la persona no oponga resistencia, los delincuentes atacan con ferocidad.



Son varios los casos, y tal vez el más reciente es el de Gustavo Verbel, productor de RCN Radio, quien recibió una puñalada en el cuello en medio del robo se su bici.

Los policías asesinados

Cuatro asesinatos en medio de requisas dejaron al descubierto el nivel de las agresiones que pueden sufrir los uniformados a manos de delincuentes cuando realizan operativos de control. El primer caso del año fue el del patrullero Edwin Caro, quien fue atacado con arma de fuego en medio de una requisa en El Nogal.



Mientras hacía el mismo proceso, el patrullero Humberto Sabogal fue asesinado en agosto, en Ciudad Berna. Lo mismo le pasó en ese mes al patrullero Luis Ocampo, cuando realizaba un cierre de establecimientos en El Triángulo, y el subteniente Juan Pablo Vallejo, ultimado en octubre en medio de una investigación.



Claudia López y la Colombia Humana

2021 fue un año de rifirrafes entre la alcaldesa y el movimiento de Gustavo Petro. Los señalamientos comenzaron en medio del paro nacional, cuando López culpó a la Colombia Humana de promover parte de la ola de violencia de las protestas.



Luego, el partido interpuso una tutela para que la mandataria se retractara, demanda que no prosperó. Meses después, la coalición petrista con los partidos UP y Mais se declaró en oposición. Finalmente, se enfrentaron por el articulado del POT y las recusaciones.

Portal Américas: la tierra de nadie

Lo que en un inicio fue un espacio para la protesta pacífica en contra de la reforma tributaria y los reclamos locales, se convirtió en un escenario insignia de la delincuencia, el vandalismo y el tráfico de drogas al menudeo, fenómenos que no solo afectaron al Portal Américas, sino también a los barrios aledaños de la frontera entre las localidades de Bosa y Kennedy.



Residentes del sector, que no volvieron a tener tranquilidad, denuncian que los 28 de cada mes hay enfrentamientos con la Fuerza Pública.



Nace megaempresa Enel Colombia

Tras un acuerdo, el Grupo Energía Bogotá (GEB), una de las empresas más antiguas en la ciudad (fundada en 1896), se fusionó con Enel Américas para darle paso a la megaempresa Enel Colombia, donde el GEB tendrá un 42,15 % de participación. Con el acuerdo, la ciudad no solo espera tener más dividendos y cerrar un capítulo de conflicto con su socio, sino apostarles a proyectos de energías limpias, que se consideran el futuro en generación. A la vez, el GEB sigue con sus negocios en Centroamérica.

Desaparición de Sara Sofía

La desaparición el 15 de febrero de la niña Sara Sofía Galván no solo ha movilizado a los ciudadanos que salen a las calles a repartir volantes con su fotografía, sino a varios miembros de su familia y a las autoridades del orden nacional. Hoy, más de diez meses después del reporte, la pequeña sigue ausente. Solo queda el recuerdo de sus inmensos ojos y videos fugaces donde se le veía bailando, feliz, y fascinando a la gente con su belleza. Por su desaparición, la madre de la niña, Carolina Galván, y su pareja, Nilson Díaz, están en prisión. Del cuerpo de la niña nunca se supo nada a pesar de que se ha hecho de todo para encontrarlo.

Sara Sofía Galván está siendo buscada en un río donde su madre asegura botó el cuerpo. Foto: Archivo particular

Retorno a clases

Bajo el modelo de gradualidad, los 400 colegios públicos de la ciudad retornaron a la presencialidad entre el 15 de febrero y el 12 de abril. Durante la primera jornada de reapertura gradual, progresiva y segura, en las instituciones se respetaron los espacios demarcados para el distanciamiento mínimo de dos metros, la ventilación, la existencia de lavamanos portátiles y dispensadores de gel, el uso estricto de tapabocas y la conciencia del autocuidado y el cuidado solidario, entre otros. El próximo año, a menos que la situación de la pandemia empeore, se mantendrá la educación presencial en las instituciones públicas y privadas.

Avance en caso de grafitero

En 2021 se cumplieron 10 años del asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra en la avenida Boyacá con calle 116, y, finalmente, se dieron los primeros pasos hacia la justicia. El 22 de agosto, el patrullero Wílmer Alarcón, responsable de dispararle por la espalda al menor, fue recapturado en Casanare, tras estar cinco años prófugo. Luego, el 19 de octubre, empezó la lectura del fallo que tanto había esperado la familia Becerra Lizarazo: el que definiría cuántos años de cárcel tendrían cinco policías y un abogado involucrados por haber encubierto el crimen. Sin embargo, el caso está lejos de cerrarse. En noviembre, la familia apeló la decisión, pues, si bien el fallo dejó seis condenados, absolvió a otras cuatro personas.

