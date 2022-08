Luego de que se conociera un video en donde el concejal de Chía Camilo Hernández se encuentra en aparente en estado de embriaguez mientras conduce una camioneta de placas RHO 994, se empiezan a conocer nuevos detalles sobre los minutos posteriores a su huida y acerca de otras multas que aparecen a nombre del vehículo.



Al consultar en la base de datos del Simit por el número de matrícula, aparecen dos comparendos para la placa de la camioneta. La primera por adelantar en zona prohibida y la segunda por conducir este vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, no obstante, las multas no aparecen a nombre del concejal Hernández.



En el video se ve el momento en el que los agentes de tránsito le piden al concejal que apague el vehículo y descienda de él. Este les responde que se va a estacionar, pero luego de subir la ventana y arranca, dejando atrás a los funcionarios que le hacían el requerimiento.



Al interior de la camioneta, según se puede apreciar en el video, hay una botella de cerveza, por lo que algunos han señalado que el concejal podría estar en estado de embriaguez al momento de presentarse el incidente.



Según Darío Hidalgo, experto en asuntos de movilidad, además de la multa por conducir en aparente estado de embriaguez, también se le podrían imponer dos más por no seguir las instrucciones de las autoridades y por abandono de vehículo.



"Son multas que podrían estar por encima de los 22 millones de pesos. (...) Además, el estado de embriaguez podría generar que le retiren la licencia temporalmente si es la primera vez o de manera definitiva si es la tercera", dijo Hidalgo en Arriba Bogotá.



Las multas por conducir en estado de embriaguez oscilan entre los 2.811.000 pesos -si es la primera vez y arroja grado 0 en la prubea de alcoholemia- y los 44 millones de pesos -si es la tercera vez que un conductor es atrapado y cuenta con grado tres de alcohol en la sangre-.

¿Qué dijeron los otros cabildantes?

De acuerdo con el concejal Batman Camargo, luego de este altercado Hernández se habría presentado en el recinto de la corporación en estado de embriaguez.



"Estuvo aquí después de haber evadido un control de tránsito y pues bueno, aunque no podemos comprobar, esto ya pasa a ser una presunción porque no se dejó hacer el examen de alcoholimetría", agregó Camargo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

