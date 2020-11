¿Cuál es su mejor recuerdo del centro de Bogotá?

¿Quién no ha hecho el llamado 'Séptimazo' un viernes por el centro de Bogotá?, ¿quién no ha recorrido las calles empedradas de La Candelaria con amigos en busca de un plan cultural?. Pues bien, si usted tiene algún recuerdo similar que haya vivido en el corazón de nuestra ciudad, lo invitamos a que nos comparta su experiencia.

En EL TIEMPO, sección Bogotá, queremos hacer un homenaje al centro histórico de la capital de la mano de nuestros lectores. La idea consiste en que, sin importar la época, nos envíen fotografías de los momentos especiales que han tenido en esta zona. Las imágenes puede venir acompañadas de un breve recuento sobre lo que representa este lugar para cada uno de ustedes.



Envíenos sus historias y fotos al correo anapul@eltiempo.com para que hagan parte de la galería que realizaremos.