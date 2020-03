Cuál es la situación jurídica de conductora que causó choque múltiple

Rosa Patiño de Hernández, la conductora de 75 años que al volante de una camioneta BMW causó un choque múltiple y luego, según testigos y víctimas, intentó huir del lugar, tendrá que enfrentar un proceso penal por lesiones personales que se puede agravar. Sin embargo, no irá a prisión.

En todo caso, esta conductora de la tercera edad, quien le habría manifestado a los policías de tránsito que fue presa del pánico, tendría que pagar los daños a los otros propietarios de vehículos o si tiene seguro contra terceros, como todo indicaría, la aseguradora.



El incidente en el que se vieron involucrados nueve vehículos se presentó a las 10:58 de la mañana del pasado viernes, en la carrera 50 con calle 40, en el barrio Rafael Núñez, localidad de Teusaquillo.



EL TIEMPO consultó a varios juristas sobre la situación en la que queda la conductora de 75 años que provocó en la múltiple colisión, la cual ocurrió en el momento en el que varios vehículos esperaban el cambio del semáforo.

A juicio del abogado penalista Francisco Bernate, la conductora del BMW cometió “el delito de lesiones personales culposas, pues de manera imprudente lesionó a 11 personas”.



Y explicó que este es un delito que la legislación considera menor, “por lo que puede ser conciliable, y la persona no ingresará a prisión, ni de manera preventiva ni tampoco en el evento de ser condenada”.



“Todo da cuenta de que ella sabía lo que hacía, y de hecho pareciera que quiso huir”, precisa Bernate.



Patiño de Hernández iba conduciendo la camioneta negra BMW de placa FYX 317, que impactó por detrás a un Renault Logan. Y este terminó colisionando a su vez con otros carros, entre ellos un Hyundai, un Corsa, un Sandero y un taxi, que también estaban en el lugar.



Pero luego, al dar reversa a toda velocidad, momento en el cual una de las víctimas golpea la ventana en reclamo, chocó con otros vehículos, entre ellos una motocicleta, cuyo conductor salió expulsado y quedó en el carril del lado. El motociclista sufrió un trauma en una rodilla.



Este accidente dejó 11 personas lesionadas, incluida la conductora, y además una impresionante escena en la que nueve vehículos, entre ellos la motocicleta, quedaron atravesados en la vía y otros sobre la zona verde aledaña al andén.



El también penalista Marlon Fernando Díaz considera que en el primer choque la conductora tendrá que responder por lesiones personales culposas, pero cuando intenta huir, el delito por el cual puede ser imputada es lesiones personales dolosas.



Incluso, agrega, en este caso “puede existir una tentativa de homicidio”. Además, incurre en daño en bien ajeno.



Por su parte, el abogado civil Pedro Chaustre considera que hay lesiones personales que pueden modificarse de culposas a dolosas, a título de dolo eventual “si el resultado se dio como previsible, lo cual era efectivamente previsible”.



Una opinión similar tiene el abogado Gilberto Gómez, quien dice: “Si la jurisdicción concluye que se trata de delitos culposos, sería posible el desestimiento de la acción penal, previa indemnización integral y reparación total”.



Frente a la posibilidad de que la conductora de la tercera edad pueda argumentar que actuó impactada por los nervios, Marlon Fernando Díaz dice que si así lo alega, esta “podría ser una causal de ausencia de responsabilidad denominada miedo insuperable (art.32.9 C. Penal)”



En cuanto a la edad, según explica Chaustre, este no es un factor determinante en materia de culpa. “Tiene incidencia es que aquí hace que sea más previsible la ocurrencia del accidente, lo que puede ser factor de mayor punibilidad, si se logra establecer la relación entre la edad y el accidente”.



En este caso, según abogado civil, “los heridos o lesionados deben hacerse parte en el proceso en calidad de víctimas, como mecanismo para ser indemnizados tales perjuicios, los cuales hay que probar”.



