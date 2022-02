Después de seis años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, el proceso de reintegración y reincorporación de los excombatientes no ha sido sencillo. Las múltiples amenazas, los desplazamientos y los 303 asesinatos (entre los que hay 10 víctimas mujeres) que hasta la fecha registra la ONU en el país, son un impedimento para que se integren a la vida civil con tranquilidad.



Varios abandonan sus regiones y migran hacia las ciudades principales, siendo Bogotá uno de los lugares de recepción de dicho desplazamiento.



En este contexto, la Secretaría de Gobierno creó una ruta de atención para personas reintegradas o reincorporadas que están siendo amenazadas por su regreso a la vida civil y que llegan a la ciudad. Este programa brinda atención psicosocial y jurídica, y subsidios de arrendamiento, transporte y alimentación por tres meses a los firmantes.



En Bogotá, de acuerdo con cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de enero de 2022, residen 2.655 personas reintegradas (en proceso o con el trámite culminado) y 698 en proceso de reincorporación. (Ver gráfico).

Dicha entidad explica que de las personas se encuentran activas en el proceso de reintegración en la capital, 155 hicieron parte de las extintas Farc, 88 pertenecieron al Ejército de Liberación Nacional (Eln); cinco, al Ejército Popular de Liberación (Epl); 22, a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y cuatro personas, a bandas de crimen organizado especializado (COE).



A su vez, la Alta Consejería de Paz ha realizado la caracterización socioeconómica de 563 personas –y sus familias– que requieren atención y que están en proceso de reincorporación en Bogotá. De estas, 200 son mujeres y 363 son hombres; 35 pertenecen a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; 68, a comunidades indígenas y 460, al resto de población. Asimismo, el 63 por ciento residen en las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Usme.



La ruta

Esta ruta de atención se activa como medida transitoria después de que una persona reintegrada declara un hecho ante el Ministerio Público. En este punto es importante aclarar que dicho proceso no reemplaza la Ruta de Reincorporación Social y Económica de la ARN, sino que la complementa.



Antes de que la ruta se lanzara el pasado lunes, 19 firmantes en condición de desplazamiento ya habían sido atendidas por la Secretaría de Gobierno.

“En Bogotá creemos en las segundas oportunidades. Por eso creamos esta ruta de atención, que cuenta con el respaldo de la misión de verificación de la ONU, para todas las personas que también le apostaron a la reconciliación y se acogieron a procesos de reincorporación y reintegración, pero que lamentablemente hoy están siendo amenazadas”, señaló Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.



Para acceder a ella, las personas interesadas deben cumplir tres requisitos: ser mayor de edad, haber sido parte de un proceso de reintegración o de reincorporación, y estar bajo una posible situación de riesgo o amenaza como consecuencia directa del proceso de desmovilización, dejación de armas o tránsito a la vida civil.



“Se realiza un acompañamiento jurídico y psicosocial a los hombres y mujeres firmantes del acuerdo de paz que le apostaron a la democracia”, resaltó Vladimir Rodríguez, alto consejero de Paz.



Uno de los aspectos clave en esta ruta es que fue creada con enfoques diferenciales de género, edad, discapacidad y etnia.



“Esta estrategia nació como parte del compromiso que tiene la Alcaldía de Bogotá con el cumplimiento del acuerdo de paz y de cualquier otro proceso de entrega de armas y desmovilización”, agregó la Secretaría de Gobierno.



Ataques y amenazas

Un tema que preocupa a los firmantes del acuerdo que se encuentran en proceso de reincorporación o reintegración en la ciudad son los recientes ataques que han recibido los proyectos productivos derivados del acuerdo de paz. Muchos de estos se derivaron del beneficio de inserción económica, el cual propició la creación de 2.195 unidades de negocio desde 2016.



En el último mes se han registrado al menos tres ataques a emprendimientos de excombatientes. El primer caso ocurrió el 21 de enero, en el restaurante Casa Alternativa, donde encontraron una botella con un kilo de anfo y un dispositivo para activarlo a distancia. Doce días después, los dueños de la Casa Cultural La Roja, en Chapinero, encontraron la propiedad con los vidrios rotos, además, varios productos habían sido hurtados.



El más reciente ataque contra un establecimiento de excombatientes de las extintas Farc ocurrió el pasado 10 de febrero, en la localidad de Teusaquillo. Los hechos ocurrieron en el restaurante El Porta, el cual terminó con varios vidrios rotos tras un caso de vandalismo.



“Hay personas que aún guardan resentimiento, y si se enteran que uno es un excombatiente, seguro vienen y le hacen el daño. Lo preocupante es que no se habla de investigaciones y tratan esos casos como simples robos”, dijo un excombatiente que se acogió al proceso y que hoy tiene una cafetería en Engativá.



Si bien las autoridades no han confirmado una sistematicidad en estos casos –aseguran que se adelantan las investigaciones para individualizar a los responsables de los tres ataques y determinar si se trata de una misma organización–, los firmantes argumentan que les preocupa tener que cerrar por la zozobra que genera el no sentirse seguros.

¿Cómo se puede acceder a la ruta de atención?

Las personas que cumplan con los requisitos de acceso podrán escribir al correo rutaporlareconciliacion@gobiernobogota.gov.co o acercarse a la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, ubicada en la calle 11 n.° 8-17. En esta oficina se hará el estudio del caso y se brindarán todas las garantías necesarias.

