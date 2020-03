Cuál es la razón del vendaval que afectó a supercade del 20 de Julio

El choque de las mañanas soleadas con altas temperaturas, que el pasado martes alcanzaron los 22 grados centígrados, con la formación de nubes densas y la llegada de humedad desde el oriente del país son los factores que están generando fuertes vientos en Bogotá y que en la tarde del martes terminaron afectando a un sector del 20 del Julio.

EL TIEMPO consultó a expertos del Ideam sobre este fenómeno, que ya causó estragos en el supercade y la estación de TransMilenio de la zona, dejando once heridos.



Daniel Useche, jefe encargado de la oficina de servicio de pronóstico y alertas de la entidad, explicó que aunque no es común ver este tipo de sucesos en áreas montañosas por ser esta una época de transición de temporada seca a temporada de lluvias, se favorecen ese tipo de hechos.



(Le puede interesar: Las cinco apuestas del plan de desarrollo de Claudia López)



Useche aseguró que aunque no tienen ninguna estación de control cercana al 20 de Julio, los vientos que se presentaron el pasado martes tuvieron velocidades entre los 70 y 90 kilómetros por hora.



El Ideam, por otro lado, sugiere que en dado caso que se vuelvan a presentar estos eventos meteorológicos, como primera medida, las personas se tienen que resguardar en un lugar seguro y lejos de las ventanas, pues si el vendaval arrastra material, puede romper ventanas y llevarse tejas y objetos, como en efecto sucedió en el supercade.



Otra recomendación de la entidad es revisar que los tejados de las casas estén bien asegurados e identificar postes y árboles que puedan colapsar fácilmente.



El supercade 20 de Julio, que queda dentro del portal de TransMilenio, resultó afectado por la caída de vidrios, una estructura metálica y avisos que anunciaban las paradas de los buses, según el reporte oficial.



Lea también: Debate por el nivel de estudios del metro elevado y el subterráneo)



De acuerdo con la Secretaría General, el centro de atención especializada no atenderá al público en los próximos días, mientras se realizan las reparaciones de los daños que causó el vendaval. Las personas que deseen realizar algún trámite deberán dirigirse a las sedes de La Victoria, Santa Lucía, Candelaria y Tunal.

Redacción Bogotá@BogotaET