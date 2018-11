Percepción de inseguridad sube en Bogotá y baja en los barrios

La percepción de inseguridad en la ciudad sigue aumentando en la capital del país, según Bogotá Cómo Vamos (BCV).



Aunque bajar este indicador es prioridad de la Administración Distrital –incluso, es una de las metas en materia de seguridad en el Plan de Desarrollo 2016-2020–, no ha sido posible obtener resultados positivos. La alcaldía de Enrique Peñalosa se planteó bajar este indicador al 45 por ciento y, a poco más de un año de terminar su mandato, está por debajo en 12 puntos porcentuales.

Lejos de obtener una tendencia a la baja, desde el 2016 viene aumentando. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de BCV, ese año, el 45 por ciento de los ciudadanos se sentían inseguros en la ciudad. Para el 2017, el número aumentó al 54 por ciento y este año ya se ubica en el 57 por ciento.

Sin embargo, para Ómar Oróstegui, director de BCV, es necesario evaluar estos datos a la luz de lo que arroja la encuesta sobre la victimización, es decir, el número de personas que señalan haber sido víctima de algún tipo de delito en el último año.



“La percepción de inseguridad sí viene subiendo en la ciudad, pero uno esperaría que de igual forma lo hiciera la victimización, que no varía. Esto se está dando por otros factores que no son exclusivamente el aumento del hurto a personas; puede explicarse por un tema de percepción negativa en el transporte y el espacio público”, explicó Oróstegui.



La encuesta de BCV muestra que desde el 2016, el indicador que mide el número de personas víctimas de algún delito (victimización) no ha cambiado, siempre ha sido del 32 por ciento. Esto, por otro lado, permite hacer un análisis más aproximado a la realidad de lo que sucede con los datos criminales, que, tras la integración de las estadísticas de la Policía Nacional y la Fiscalía, disparó el número de reportes.

Según esas cifras integradas, entre enero y septiembre de este año hubo un aumento en 23.934 casos de hurto en Bogotá, lo cual no coincide con las cifras de personas que manifestaron haberlo sufrido.



Por otro lado, los resultados de Bogotá Cómo Vamos ponen en evidencia que son las mujeres quienes se sienten más inseguras en la ciudad, pese a que son los hombres quienes, en su mayoría, son víctimas de delitos.



“Esto significa que la percepción de las mujeres está mediada por otros factores; puede ser que se sientan vulnerables en el transporte público o que están altamente insatisfechas con el espacio público de la ciudad, y eso viene afectando su percepción”, reflexiona Oróstegui.

Por otra parte, los resultados de la última encuesta de BCV revelan que, si bien la ciudadanía se siente insegura en la ciudad, en su barrio es distinto. El 41 por ciento de los bogotanos se sienten protegidos en su entorno más cercano. Este indicador también es una meta del plan de desarrollo de la actual alcaldía, que pretenda dejarla al término del 2019 en un 45 por ciento, tras haberlo recibido en 28 por ciento.



Para Oróstegui, esto se debe a que las estadísticas indican que los delitos, sobre todo los hurtos a personas, ocurren cuando se movilizan por la ciudad.



La gente siente que en el barrio no va a pasar nada porque se siente tranquila con su entorno inmediato, porque lo conoce y sabe lo que puede suceder allí; en cambio, en la ciudad, en general, hay incertidumbre de lo que pueda ocurrir”, explicó el director de Bogotá Cómo Vamos.



Por último, los habitantes del sector central de Bogotá –localidades de Puente Aranda, Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe–son los que se sienten más inseguros; así lo manifestó el 60 por ciento de ellos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

