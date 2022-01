121 días han pasado desde que 1.300 indígenas emberás se asentaron en el parque Nacional exigiendo al Distrito y al Gobierno Nacional una solución digna de vivienda y garantías para la comunidad, después de que fueran desalojados de una casa en la que permanecían en Ciudad Bolívar desde finales del año pasado.



¿Por qué llegaron?

El 29 de septiembre del año pasado una movilización conformada por aproximadamente 700 indígenas emberás avanzó por la calle 15 con Av. Ciudad de Cali con dirección al centro de la ciudad.



Desde aquel momento, ya había miembros de la comunidad que manifestaban una vulneración de las condiciones de alojamiento, y en vista de que fueron desalojados de la casa en donde vivían en el barrio Vista Hermosa (Ciudad Bolívar), decidieron asentarse en el parque Nacional, donde hasta la fecha permanecen cientos de niños, mujeres y hombres emberá.



¿Por qué se considera una crisis?

Con la llegada al parque Nacional, niños y mujeres han sido quienes se han visto más afectados por las adversidades de la intemperie. Para noviembre de 2021, la Personería de Bogotá informó que 290 menores emberá estaban en condición de riesgo, y para el día 28 de ese mes un niño de 3 años falleció por falta de asistencia médica.



Ante esta situación, la Secretaría de Gobierno y otras entidades del Distrito establecieron una mesa de diálogo con líderes y representantes de la comunidad para darles alternativas de reubicación temporal y retorno a sus territorios de origen.



No obstante, miembros de la comunidad han sido renuentes a los ofrecimientos de la Administración Distrital, porque aseguran que no se contemplan garantías suficientes para ser trasladados.



Por esto, la Personería interpuso el 14 de diciembre una tutela contra el Distrito y cinco entidades más, para que en un plazo no mayor a ocho horas se tomaran acciones certeras para brindar medidas de atención y asistencia humanitaria integral.





¿Cuáles sitios han sido ofrecidos?

Las peticiones generalizadas de la comunidad han sido que el Distrito y el Gobierno Nacional les brinden refugio digno y una reubicación de acuerdo a las necesidades de los más de mil indígenas en estado de crisis.



"Lo que han dicho es que nos van a entregar los sitios, pero no han entregado nada. Nos mostraron una casa de coliseo en el barrio Arborizadora Alta, en Bosa, y también en Santa Fe, pero allá tampoco hay las garantías: no hay baños, sitios para dormir y está sin techo”, dijo a inicios de enero a EL TIEMPO Leoníval Campos, líder de la comunidad emberá katio.



Por su parte, la Secretaría de Gobierno comunicó que estas edificaciones podrían ser adaptadas a sus requerimientos, pero ellos no han aceptado. “Se les ha dicho que si aceptan los últimos cuatro espacios, se realizan las adecuaciones necesarias para garantizar todas las condiciones de albergue temporal”.

¿Cuál fue el último traslado?

"Gracias al diálogo constructivo que adelanta el Distrito con las comunidades indígenas que ocupan el parque Nacional, presenciamos un traslado voluntario de 160 personas que hacen parte de 40 familias emberás dobida”, señaló la Secretaría de Gobierno.



Este traslado a la Unidad de Protección Integral La Florida, se realizó el pasado 17 de enero para darles albergue temporal y revisar las opciones de retorno a sus territorios; una alternativa que hasta el mes de enero ha beneficiado a 1.165 miembros de la comunidad.

¿Qué salidas quedan?

El reciente accidente en el que falleció una madre emberá y su pequeña de un año y nueve meses, ha generado inquietudes desde diferentes sectores.



Y hay algunos líderes de la comunidad como Rafael Arbeláez, representante del pueblo cubeo del Vaupés, que aseguran que los miembros de la comunidad emberá han sido quienes han tenido que enfrentar las difíciles consecuencias de esta problemática.



“Nosotros estamos aquí porque nos toca; si tanto les interesa este espacio, que la alcaldesa venga y ponga la cara. Si tuviéramos garantías de vivienda digna, salud y participación en políticas públicas, ya no estaríamos en este sitio”, señaló Arbeláez.



Por su parte, el llamado de la Secretaría de Gobierno y otras entidades es a que los miembros de la comunidad estén abiertos al diálogo y la mediación para acogerse a las diferentes alternativas que les han brindado hasta la fecha.

