Taxistas vs. Uber, un lío sin solución a la vista después de dos años

Una vez más, el gremio de los taxis amarillos decidió dejar parqueados sus vehículos y salir a marchar, por cuarta ocasión en los últimos dos años y medio, por las calles de las principales ciudades del país.

La arenga siempre ha sido la misma: las aplicaciones que ofrecen servicios de transporte en carros blancos, particulares o, incluso, en motos. Y aunque Uber es líder en el sector del transporte mediado por plataformas (además tiene Uber Pool y Uber Eats), bajo su sombra han entrado al menos una docena de competidores.



Esa explosión ha agudizado los problemas de la llamada mancha amarilla, que se queja de los altos costos que tiene prestar el servicio, y les trasladaron la búsqueda de soluciones al Ministerio de las TIC y al de Transporte. Pero el primero ha señalado que Colombia se acoge a la neutralidad de la red y que no tiene facultades para interferir en el funcionamiento de las plataformas tecnológicas, salvo expresa orden judicial. El segundo advierte que el servicio que se presta a través de estas herramientas es ilegal y por eso ordenó combatir la ilegalidad.

En el actual gobierno, según el Mintransporte, se han impuesto más de 40.000 comparendos de tránsito por medios de transporte ilegal en el país, 38.000 de ellos implicaron la inmovilización de vehículos y 12.000, la suspensión de las licencias de conducción de los conductores.



En un intento por zanjar la diferencia, la cartera de Transporte del actual gobierno le dijo a EL TIEMPO que la solución definitiva al problema de las plataformas debe ir en dos sentidos. Uno, mejorar las condiciones del servicio del taxi tradicional –con un parque automotor de cerca de 380.000 vehículos y que genera un millón de empleos– y dos, regular las plataformas de transporte.



El viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos Romero, explicó que frente al primero esa cartera ya publicó en su página web un proyecto de decreto que mejora las condiciones de prestación del servicio del taxi “para que pueda competir de mejor manera y pueda recuperar la confianza del usuario”.

Hay que regular Uber para que no haya competencia desleal. Entiendo que hay unos proyectos radicados que vamos a empezar estudiar para presentar ponencias a partir del 20 de julio FACEBOOK

TWITTER

La otra vía de solución es la regulación de las plataformas a través del Congreso de la República. Esta significaría, según Ostos, modificar algunos artículos del Código Nacional de Tránsito, específicamente los que se refieren a la prohibición “de la prestación del servicio en carros particulares” y las sanciones tanto para el conductor como para la empresa. “Esto no es solo responsabilidad del Gobierno Nacional, también lo es del gremio de los taxistas y del Congreso, que debe legislar”, explicó el viceministro, quien aclaró que tampoco es una decisión que se vaya a tomar en el corto plazo. De hecho, espera que cualquier determinación salga de unas mesas de trabajo que se deben instalar en agosto.



Frente a este tema, Jonatan Tamayo Pérez (ASI), vicepresidente de la Comisión Sexta del Senado (donde se deberá debatir cualquier proyecto sobre ese asunto), admitió que el tema no fue discutido en la legislatura que terminó hace poco. Sin embargo, reconoció que tiene información de que al menos tres proyectos con el mismo propósito fueron radicados. “Hay que regular Uber para que no haya competencia desleal. Entiendo que hay unos proyectos radicados que vamos a empezar estudiar para presentar ponencias a partir del 20 de julio”, dijo Tamayo, para quien es necesario controlar algunas plataformas.



El Mintic, por su parte, anuncia que, “en coordinación con el Mintrabajo, Minhacienda y Minsalud, inició un proceso de recolección de información para poder construir una regulación inteligente que esté a tono con las nuevas necesidades de la economía digital y obedezca a la realidad nacional y de todos los actores”.

Van cuatro paros en contra de las plataformas digitales

Desde que las aplicaciones móviles empezaron a competir con los taxis, en 2013, ha habido un total de cuatro paros nacionales de la llamada mancha amarilla. En 2017, el gremio salió a manifestarse en contra de las plataformas Uber y Cabify en dos ocasiones. En mayo, cerca de 70.000 vehículos participaron a nivel nacional. Para octubre, las protestas también fueron en más de 20 ciudades, igual que en mayo de 2018. En las cuatro jornadas hubo actos vandálicos contra taxis, buses de transporte público y patrullas de policía

BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET