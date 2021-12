Veinticuatro hombres del CTI y seis camionetas de antiexplosivos, criminalística y la Fiscalía llegaron el pasado 14 de diciembre a realizar una labor de inspección en la casa del asesinado profesor de Cajicá Gamaliel Álvarez, para recopilar material probatorio que ayudara a vincular al posible sospechoso del homicidio con los hechos.

Tres días antes, según información conocida por EL TIEMPO, agentes del CTI habían efectuado una diligencia de allanamiento en la casa del presunto sospechoso del homicidio, para buscar pruebas que pudieran ayudar a esclarecer el móvil de los hechos.



Sin embargo, cuando este medio visitó la residencia del investigado no encontró a nadie en su interior y el hogar parecía totalmente desocupado.



Pese a esto, la información revelada hasta el momento por los investigadores dice que el sospechoso sería una persona de total confianza de Álvarez a quien le había entregado llaves de su casa y que lo acompañaba siempre. Por otro lado, vecinos y allegados confirmaron que el investigado es un hombre que se dedica a las labores de construcción y que adelantaba una remodelación en la casa de Gamaliel, además de ser su amigo.

Orlando siempre estaba con él, incluso, cuando salimos a montar bicicleta siempre lo llamaba para decirle que estaba en la casa haciendo algún trabajo FACEBOOK

Gamaliel duró dos meses desaparecido. Fue hallado sin vida el 26 de noviembre. Foto: Archivo particular.

El maestro de construcción presuntamente implicado en este caso ya había sido llamado por las autoridades para abrir la puerta de la vivienda de Gamaliel el día que se conocieron los hechos, a lo que el obrero se negó, pues argumentó que había perdido las llaves que él tenía de la puerta. Luego de este hecho, los amigos de Gamaliel, con los que montaba en bicicleta cada fin de semana, dijeron que después de conocerse la noticia nunca más volvieron a saber de ‘Orlando’, como al parecer se llama el hombre implicado, lo cual se les hizo extraño, pues este sujeto siempre estuvo en contacto con Gamaliel y sus amigos.



En la diligencia de recolección de pruebas fueron varios los datos que se lograron esclarecer con la ayuda de peritos forenses, antropólogos y bomberos. Por ejemplo, se conoció que el occiso no murió por contusiones en el cráneo generadas por un golpe contundente, como se había especulado en un primer momento, sino que, por el contrario, los investigadores confirmaron que la causa de su muerte habría sido la pérdida excesiva de sangre luego de recibir una puñalada en el cuello.

Casa de Gamaliel Álvarez Foto: Jonathan Toro. EL TIEMPO

Otro dato revelado es que el incendio registrado en el baño de la vivienda de Álvarez no se produjo en un intento por quemar su cuerpo. Este hecho ocurrió cuando el asesino prendió fuego para intentar quemar el arma homicida y demás elementos que usó para fraguar el macabro asesinato.



Uno de los datos que más llama la atención sobre la investigación es que la casa donde sucedieron los hechos no está acordonada, aunque los investigadores siguen recopilando pruebas en su interior y no hay garantía de que el presunto responsable del homicidio no haya ingresado de nuevo.



Hay que recordar que el pasado 26 de noviembre, cuando fue encontrado el cuerpo de Gamaliel, los investigadores también hallaron huellas dactilares diferentes a las del profesor de Cajicá en el baño de la vivienda y un celular que había sido puesto a cargar recientemente de acuerdo con el porcentaje de energía que tenía en el momento del hallazgo. En dicho dispositivo también se encontraron pistas claves como conversaciones falsas a nombre de Álvarez con sus familiares y amigos, además de una serie de movimientos bancarios hacia diferentes destinatarios.



A pesar de que los hechos revelados todavía son incipientes, los investigadores del caso avanzan a buen paso para contrastar la evidencia y poder dar con el paradero del asesino del profesor de matemáticas que conmocionó a todo Cajicá.