La crisis de los moteles en Bogotá es una realidad. Según cifras de InHotelCol y Asomoteles, agremiaciones del sector, los ingresos se han reducido durante el último año en un 40%. Aun así, conforme han expuesto en su último reporte, la situación viene mal desde el comienzo de la pandemia. De hecho, en el transcurso de los poco más de tres años que han pasado desde la irrupción del coronavirus en el país, se han tenido que cerrar 25 de estos establecimientos por las afectaciones.

Según Sonia Pérez, directora ejecutiva de InHotelCol, la crisis del sector está relacionada, en primera medida, con la seguridad en la ciudad.



"La inseguridad ha hecho que la gente ya no quiera salir a la calle a tener vida nocturna", expresó en el informe relacionado de la sección Bogotá de esta casa editorial.



Asimismo, Pérez destacó que uno de los factores que han agravado la crisis de los moteles tiene que ver con el ofrecimiento del servicio por horas con el que ahora cuentan algunos hoteles.



"Durante la pandemia los moteles fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir, mientras que los hoteles seguían abiertos", recordó la directora de InHotel.



Asimismo, en esa línea, ha sobresalido que algunos lugares que cuentan con horarios nocturnos se han vuelto en escenarios elegidos por algunos ciudadanos para tener relaciones sexuales. De hecho, los lugares públicos que algunos consideran como 'escondidos' se han vuelto una opción apetecida.



No en vano, se señala que la práctica del 'cruising' sería un factor adicional que ha ahondado la crisis de los moteles en la capital del país.

La práctica sexual que tendría en jaque a los moteles

El 'cruising' o el cancaneo, como también se le conoce, es una práctica sexual que estriba en tener relaciones sexuales en lugares públicos.



Usualmente, es del gusto de personas que quieren tener sexo casual, sin una relación sentimental de por medio. No en vano, desde hace varios años se ha alertado sobre el crecimiento de plataformas en las que algunos ciudadanos pactan los encuentros esporádicos. Las autoridades han alertado sobre los peligros que habría detrás.



En medio del regreso a la presencialidad de los últimos dos años, tras la emergencia sanitaria, su incidencia habría aumentado.



(Sellaron 'Casita del amor', lugar clandestino para tener relaciones sexuales en Bogotá).

¿A qué se expone por tener sexo en lugares públicos?

En Colombia no hay un delito que sancione a alguien por hacer esos actos en público. Sin embargo, sí hay un reproche legal y unas sanciones administrativas previstas en el Código de Policía.



El numeral 2 del artículo 33 del Código señala que es un comportamiento que afecta la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, y por lo tanto no debe efectuarse, el “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”.



La realización de esta conducta, señala esta norma, acarrea la imposición de una multa general tipo 3, que son 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. A precios de 2023, un salario mínimo diario equivale a 38.667 pesos, por lo cual la multa por realizar actos sexuales en público sería de 618.672 pesos.



No obstante, también hay que tener en cuenta que en marzo de 2023 la Corte Constitucional le puso límite a la aplicación de esta sanción del Código de Policía.



En particular la Corte se pronunció sobre la sanción por exhibicionismo y determinó que esto solo sería sancionable si la exposición de los órganos genitales se hace para generar acoso o violencia sexual.

Con información de BOGOTÁ y JUSTICIA.