Cruising es el nombre de una práctica sexual, que consiste en tener sexo en lugares públicos como parques, centros comerciales, lotes, bosques, playas, baños públicos, estaciones de transporte público y lugares solitarios en general y aunque hace parte de la vida privada de las personas, el problema es cuando se trasgrede el derecho de los demás o los pone en riesgo.

Su práctica no es nueva en Bogotá. Solo basta con entrar a internet o a las redes sociales para que se desplieguen una serie de guías y hasta mapas de los lugares favoritos para llevarlo a cabo con completos extraños a los que se llega por códigos conocidos entre la población que disfruta la actividad. Una mirada, un acercamiento, una palabra son suficientes. Todo se pacta antes del encuentro.

“Los baños del segundo piso de Diverplaza son un poco escondidos y los orinales están muy cercanos. Los del tercero, en cambio, son buenos, pero a veces hay mucha gente. No es recomendable ir un fin de semana en la tarde, solo en las mañanas”, dice uno de los miembros del grupo, haciendo recomendaciones.

.El cruising en Bogotá no es algo nuevo, solo basta con entrar a las redes sociales para llevar a cabo este tipo de actividades Foto: iStock

"No existe tranquilidad dejar ir a un niño o algún menor a ese baño, es un espacio de morbo y obscenidades"

Uno de los sitios más visitados es el parque Nacional y esto coincide también con hechos lamentables y escabrosos de abuso sexual que se han cometido en este lugar. Incluso, dan recomendaciones para los que tomen la decisión. “Los que van a hacer cruising en este sitio recomendamos que no lleven teléfonos móviles o cosas de valor. Es mejor ir el domingo o el sábado en la tarde. Este es el lugar favorito para hacerlo. Se recomienda usar condón e ir acompañado. Hay carabineros a caballo, pero no alcanzan a ir hasta allá”, dice otro sujeto.



Y así se pueden leer decenas de conversaciones en las redes sociales. El problema es que estos hechos ya no pasan tan inadvertidos para la ciudadanía, pues las quejas cada vez son más recurrentes.



Carlos Villamil es uno de los ciudadanos preocupados, dice que ya no sabe a quién acudir para denunciar estos hechos. Dijo que, en el Centro Comercial Parque Colina, por la avenida Boyacá, no existe ningún día que vaya, o alguno de sus conocidos, y que dejen de comentarle que cuando visitan el centro comercial se encuentran personas haciendo cruising en los baños masculinos. “En el segundo piso del ala de la plazoleta de comidas, aunque pasa en todos los baños, es algo vergonzoso, incómodo e inseguro. No existe tranquilidad dejar ir a un niño o algún menor a ese baño, es un espacio de morbo y obscenidades”.

En los baños del centro comercial Parque la Colina, afirman testigos, existirían presuntos encuentros de 'cruising'. Foto: Foto cortesía: Parque Arauco

Dijo que ya ha pedido a la administración del centro comercial reforzar la seguridad en esos baños. "Es que uno no puede ir a hacer sus necesidades porque hay 2 o 3 personas mirándolo a uno con otras intenciones y violando la privacidad personal. Es desagradable. No cuesta nada poner un guarda de seguridad pendiente de que no se aglomeren en el baño y que la gente circule, porque en realidad se está convirtiendo en un espacio inseguro".



Y es que todo se planea en las redes sociales. "¿Quién para 'cruising' en ciclovía por Soacha el domingo?", y así, sin ninguna otra especificación, personas de todas las edades se encuentran en varios espacios públicos de la ciudad a tener sexo, incluso, guiados por un mapa de ubicación en la red.

¿Es Delito?

Andrés Nieto, subsecretario de seguridad de Bogotá, ha sido un investigador de este tema. El conocido como ‘cancaneo’ en los años 70 y 80 ha sido una práctica muy popular en aquellos países donde se penalizaba y criminalizaba la homosexualidad. “Con el paso del tiempo perdió vigor, pero luego, en las principales ciudades, no solo de Colombia, sino del mundo, se practica por miembros de la comunidad LGBTI, sobre todo”.



Nieto explicó que este consiste en encuentros con desconocidos con quienes hay acercamientos íntimos, sexuales o para conocer personas. Explicó que esta práctica no es un delito como tal, pues las personas que participan consensúan el acto. “Eso quiere decir que no hay delito sexual”. Nieto aclaró, no obstante, que si uno de los participantes obliga al otro, ahí sí habría delito sexual. “El cruising no lo es. Está tipificado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, en la Ley 1801, del Código de Convivencia, como actos sexuales de exhibicionismo que generan molestias a la comunidad”.



Explicó que desde el año 2017, con la puesta en marcha de la Ley 1801, hasta el momento, se han puesto 3.123 comparendos por este tipo de situaciones en Bogotá. “Algunos de los sitios que se han identificado son potreros, parques en zonas desoladas o en los baños públicos, o privados abiertos al público, como los de los centros comerciales”.

Carlos Nieto, Subsecretario de Seguridad de Bogotá, ha sido un importante investigador en este tema Foto: Alcaldía de Bogotá

Para el experto lo importante aclarar que sí acarrea una multa tipo tres que puede llegar a los 618.000 pesos para cada una de las personas que lo estén practicando. “El reporte sirve para que la Policía pueda aplicar esta sanción. No es un delito, pero sí es una afectación a la convivencia porque impacta la tranquilidad de otros”.



EL TIEMPO también conoció de quejas en el humedal Córdoba, en la localidad de Suba. De un tiempo para acá, y ya caída la tarde, comenzaron a aparecer jóvenes solos que luego se les veía hablando con personas que concurrían al mismo lugar. "Hemos visto a hombres metidos adentro de los matorrales. Al otro día, cuando uno sale a caminar con sus hijos menores de edad, uno encuentra es un reguero de condones, basura y fogatas", dijo una residente del sector.

"Hemos visto a hombres metidos adentro de los matorrales. Al otro día, cuando uno sale a caminar con sus hijos menores de edad, uno encuentra es un reguero de condones, basura y fogatas"

TWITTER

La policía de la zona lo sabe y ha trabajado con la comunidad para que estas zonas no sean utilizadas como escenarios de exhibicionismo. "A nosotros no nos molesta que parejas heterosexuales, homosexuales, bisexuales tengan demostraciones de afecto. Lo que nos preocupa es que no respeten los derechos de los demás y ya pasen a protagonizar actos obscenos delante de todo el mundo. A eso súmele el daño ecológico y de salud pública".



La policía ha sido testigo no solo de la proliferación de habitantes de calle que hacen sus necesidades o de ladrones que aprovechan los sitios oscuros para robar en el humedal, sino de los encuentros furtivos de jóvenes. "Cualquier cosa que uno le diga a la comunidad LGBTI, que sabemos que tienen sus derechos, es persecución. Si encontramos a alguien en actos que se pasen de lo afectuoso a lo exhibicionista, pues tenemos que aplicar la ley. Ellos también tienen sus obligaciones", dijo un oficial.​

Este fenómeno habría sido una de las causas por las cuales se prohibió la instalación de carpas en el Parque Simón Bolívar Foto: Sergio Acero

​No es la primera vez que pasa. Hace algunos años, en el parque Simón Bolívar, la administración del lugar tuvo que prohibir la instalación de carpas, porque cuando las ingresaban las escenas de sexo explícito eran frecuentes. Eso contaban los visitantes del parque. Lo cierto es que en la red pululan los grupos en Facebook que convocan a participar de estos actos sexuales en baños, bibliotecas, parques, humedales, lotes, centros comerciales. "En el humedal Córdoba hay zonas de alto voltaje y hombres practicando cruising", de esa forma venden el sitio en la web, tema que muchas veces ha sido noticia por las denuncias de los residentes.



Pero los encuentros son comunes en parques como el Nacional, en de la Independencia, en sitios del Bosque Izquierdo en donde los jóvenes se citan sin problema. Este medio se enteró de que avanzan algunas investigaciones para determinar si detrás de esta actividad, pueden funcionar redes de prostitución que capten dinero.



