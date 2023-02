La alcaldesa de Bogotá Claudia López realizó un pronunciamiento sobre las recientes declaraciones del ministro de transporte Guillermo Reyes sobre financiación de importantes obras para la capital. La tensión no para entre el Gobierno Nacional y la Administración Distrital por un tema: la primera línea del metro de Bogotá.

Dijo que el metro subterráneo era el mejor para Bogotá y que fue una ‘absoluta irresponsabilidad’ por parte de Enrique Peñalosa haber botado a la caneca los impuestos de los bogotanos y los estudios de la ciudad. “Eso ya estaba listo para poder tener el mejor metro para Bogotá que era el subterráneo”.



Sin embargo, añadió, que no puede cometer la irresponsabilidad de que la capital siga perdiendo tiempo y plata. “Necesitamos metro desde hace 50 años. No podemos perder cuatro años más. Aunque esta opción del medio metro no se la mejor opción yo respetaré y continuaré con ese contrato porque hay que ser responsable con Bogotá”.



Agregó que lo completará además conectándolo con Suba y Engativá porque allí viven dos millones y medio de colombianos. “Es el equivalente a una Medellín y allá hay dos metros, un tranvía y 4 metrocables y Transmilenio y no dan abasto. ¿Cómo le vamos a decir a Engativá y Suba que aguanten tantos años más? Eso es inhumano y criminal”. Dijo que va a respetar el contrato que se firme y ejecutarlo de la mejor manera posible sin que se pierda un peso y sin corrupción.

Gracias a todos por querer y defender a Bogotá.



Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir.



Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. Bogotá Región se respeta!#MetroYa pic.twitter.com/dYNQQe4AqF — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 3, 2023

Esta fue la respuesta de la mandataria luego de la advertencia del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de que si la Alcaldía de Bogotá no acepta las modificaciones en la primera línea del metro, el Gobierno Nacional puede parar otros proyectos, se ponen en riesgo la continuidad de obras de infraestructura como la segunda línea del metro a Suba y Engativá, el Regiotram del Norte y cables aéreos.

El jefe de la cartera de Transporte se refiere puntualmente a que el presidente Gustavo Petro ha insistido en que un tramo de la línea 1 del megaproyecto sea subterráneo. "Si no se aceptan, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas, dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, los otros proyectos se van a tener que parar", fue la advertencia que lanzó el ministro Reyes al entrar a un consejo de ministros en Palacio.

Precisamente, en los últimos días, la alcaldesa Cladia López venía insistiendo en que la construcción de la primera línea de Bogotá se mantiene y le ha pedido al presidente Petro que le deje a Bogotá obras de infraestructura clave como la el Regiotram del Norte y tres cables aéreos: San Cristóbal, y las dos líneas de Monserrate – Reencuentro, así como también senderos ecológicos, la Ciclo Alameda Medio Milenio y conexión ecosistémica.

El de López no ha sido la única dura reacción. El senador de Cambio Radical David Luna, uno de los congresistas más críticos del gobierno de Gustavo Petro, citó al ministro de Transporte a rendir cuentas en el Legislativo. Al menos, busca que explique las razones y el alcance de su “amenazadera” con Bogotá. La cita será el miércoles 8 de febrero a las 8:00 de la mañana en la Comisión Primera del Senado.

A este estado de alta tensión se le suma que no sería la primera vez que el presidente Gustavo Petro se salta a la alcaldesa Claudia López. Por ejemplo, El jefe de Estado aseguró en la mañana del viernes 3 de febrero en sus redes sociales que, viajará a China para buscar mejores opciones en cuánto al metro de la capital. Eso mismo, consultar directamente con los contratistas, ya lo había hecho en una ocasión anterior.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: “Solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades. Aceleraré mi viaje a China para buscar opciones con el gobierno de ese país en relación al metro de Bogotá”.

La senadora Angélica Lozano comentó que la capital lleva más de 50 años en planes, ideas y propuestas y que ya es necesario avanzar en el caso de cara al futuro. “El Metro de Bogotá lleva 50 años en planes, ideas y propuestas, todos los recursos son plata pública no de bolsillo. Los impuestos de los ciudadanos tienen que servir para bienes de usos público. A mí me gusta más el metro subterráneo, yo era concejal cuando el presidente Petro era alcalde y no se le puede hacer a la ciudad la infamia que cometieron al abortar un proceso de metro subterráneo. Ese proceso no es de la noche a la mañana".

Enrique Peñalosa: 'Matonería burda'

Por su parte, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, dijo que hay miles de kilómetros de metros elevados en el mundo, todos en ciudades densas. "Más de la mitad del Metro de Londres es elevado. La justificación 'urbanística' del cambio del Metro de elevado a subterráneo, no es cierta".

Que el diseño hecho en la Alcaldía Petro haya sido subterráneo, no tuvo nada que ver con sus consideraciones urbanísticas pic.twitter.com/pSblo6VJuv — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) February 2, 2023

Hay miles de kilómetros de metros elevados en el mundo, todos en ciudades densas. Más de la mitad del Metro de Londres es elevado pic.twitter.com/F7w2uNDr5Z — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) February 2, 2023

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com