Concejo advierte que licitación del Metro podría retrasarse

Tras el análisis de las dos comisiones accidentales creadas en septiembre del año pasado en el Concejo de Bogotá, y con el apoyo de organismos de Control y del sector público, se hizo un llamado de alerta a la Empresa Metro de Bogotá, para que fije estrategias, con el fin de que no se vaya a extender el cronograma de adjudicación de la obra, previsto para el 20 de septiembre.

El informe fue elaborado por la Comisión para el seguimiento, control, avances y ejecución del presupuesto asignado a la construcción del Metro de Bogotá -conformada por cuatro concejales de las bancadas Cambio Radical, Centro Democrático, Alianza Verde y partido Libres-; así como por la Comisión Accidental de Seguimiento a la Primera Línea del Metro de Bogotá -que integran cinco cabildantes del Centro Democrático, Alianza Verde, Conservador, Cambio Radical y Polo Democrático-.

El principal hallazgo del estudio muestra que aún quedan seis No objeciones que debe estudiar la Banca Multilateral, conformada por bancos internacionales que financiarán la megaobra.



Según el informe, en una ocasión pasada, el plazo para una no objeción que debía estudiar la banca multilateral no duró los diez días que se estipulaba en el acuerdo, sino 30 días. Como aún faltan por analizar 6 de estas, advierte que puede llegar a generar un retraso en el cronograma de adjudicación y por ello la Empresa Metro de Bogotá debe fijar estrategias para que estas no duren más de seis días.

El gerente de la EMB, Andrés Escobar explicó que aunque no pueden obligar a la Banca Multilateral a analizar cada punto en 10 días, indicó que esta se comprometió con Bogotá a disponer más personal para realizar sus estudios y así evitar que se extiendan estos análisis más de lo previsto.



También aclaró que las No objeciones son etapas del proceso licitatorio que analiza la Banca Multilateral para garantizar que haya condiciones idóneas y amplias para la participación de oferentes. "Ellos las analizan, y una vez consideran que cumplen con las condiciones las aprueban. Superar satisfactoriamente estas No objeciones muestra que hay transparencia en el proceso", indicó el gerente.



El informe también hizo sugerencias al Distrito, en otras áreas, como el impacto que tendrá la obra del metro al mismo tiempo que se ejecutaría la de TransMilenio por la carrera Séptima y cómo preparar los Planes de Manejo de Tránsito para mitigar la congestión, entre otros.



