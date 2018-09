El último adiós a las hermanas Meléndez

En la sala de velación número uno de la iglesia San Juan de Ávila, unas quince personas se reúnen alrededor de una mujer devastada. Se trata de Martha Lozano, madre de las jóvenes Irlanda Meléndez, de 23 años, y Daniela Meléndez, de 22, quienes fallecieron tras sufrir un siniestro de tránsito en la autopista Norte con calle 146, en la noche del pasado lunes.

La madre se pone de pie y camina, con la mirada perdida y con ayuda de dos acompañantes, hacia el oratorio. Una de las asistentes lleva una botella de agua y otra de alcohol, por si Martha se desmaya. “Dios, dame la fuerza que tenían mis hijas para aguantar este dolor”, se escucha que dice.



Es la escena de una mamá que pasó de la alegría a la tristeza en un mismo día. Esto por ver a su hija mayor, en la tarde, convertirse en profesional, y en la noche, llegar al lugar de la tragedia que le arrebató la vida.

Irlanda Meléndez, de 23 años, y Danna Meléndez, de 22 años. Foto: Facebook: Irlanda Meléndez - Danna Meléndez

“Irlanda quería ser una gran política. Me decía: ‘Tía, yo voy a ser ministra y voy a luchar por las mujeres’. Estoy segura de que lo iba a lograr”, cuenta Yolanda Lozano, tía materna de las fallecidas.



“Eran hermosas. Todo el tiempo sonrientes. Juanes, el novio de Daniela, era muy cercano a la familia; ellos dos se amaban tanto que se fueron juntos”, relata.



Yolanda, igual que los demás miembros de la familia, expresan que no buscan culpables de lo ocurrido.

“Estuvimos cenando por el grado de Irlanda. Hablé con ellas hasta las 9:30 de la noche. Todos salieron para el apartamento de mi hermana a dejarla a ella y a mi cuñado. Cuando iban a la casa de Juanes fue que pasó todo”, narra.



La mejor amiga de Irlanda, Juliana Giraldo, recuerda que ese lunes pudo haber estado en el vehículo accidentado. “Ese día estaba en mi universidad y quedé en llamarlas cuando saliera de clase porque nos íbamos a encontrar; sin embargo, no lo hice. No sé por qué no las llame”.



Tratar de contener la nostalgia le resulta imposible, pues se conocían hace diez años porque vivían en el mismo conjunto, en Suba Compartir.



En el oratorio, Fernando Meléndez, abuelo de las jóvenes, consuela a la madre. “Usted es más fuerte que todos en esta sala”, la anima, secándole las lágrimas.



REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA