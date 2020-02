Crónica de una visita a una gallera clandestina de Bogotá

En la entrada de una gallera del sur de Bogotá hay un hombre de ojos negros un poco bizcos, que se peina de lado, que tiene acento santandereano y que le cobra más cara la entrada a la gente extraña.

“Serían $ 30.000”, dice, como si pusiera un precio fijo, inamovible. Si el extraño no sabe regatear, paga eso, y sí sabe, el hombre de la puerta se lo deja en 20.000, o incluso más barato. Cuando la transacción está hecha, el santandereano, quien es del municipio de Vélez, le pone al visitante una manilla verde aguamarina, como de piscina o de parque de diversiones. Tiene una silueta negra de un gallo, que no parece de pelea porque no tiene las patas peladas.



Adentro, la gente fuma y toma sin reservas. Huele a cigarrillo y a galpón. En el aire flotan pequeñas motas de plumas, las cuales aumentan después de una pelea. Dos bafles vociferan en las esquinas, lejos del lugar de las peleas. Suena mucha música popular. “Soy aquel apasionado...”, se alcanza a escuchar a los lejos.



Entretanto, una pelea está a punto de empezar. Los galleros cogen a las aves en las manos con cierto cariño. Uno de ellos toma al animal del pescuezo, como si fuera una cerveza. Ambos son gallos blancos y se diferencian por las cintas que les ponen en las patas: una roja y la otra azul.



“Si uno es más pesado que el otro, va a tener ventaja. No se pueden llevar más de una onza, porque entonces la pelea es desigual”, explica John Mahecha, un gallero experto.

Según él, en Bogotá debe haber más de 1.000 establecimientos como este, pero no hay datos fiables debido a que es un negocio clandestino, más por los impuestos que deben pagar los apostadores por cuestiones de maltrato animal.



Por lo general, los jueces toman a los gallos y les untan un líquido usando esponjillas blancas que están colgadas en el techo. “Eso es acetona, sirve para limpiar cualquier sustancia ilegal que les hayan echado. Hay gente que usa químicos para que el otro gallo se ponga a temblar. Yo he visto que utilizan manteca de zorro, que asusta fácil a las aves”, asegura Mahecha. Además de la acetona, los jueces les echan limón, para asegurarse de que los contendores están bien limpios antes de enfrentarse.

"Pregúnteme de gallos y de aguantar hambre, que de eso sí sé"

Cuando empieza la pelea, se escucha un aleteo que se interrumpe con silencios cortos pero desesperantes. El gallo de cinta azul pica al de cinta roja en un ojo. Este queda muy herido. Parece un trapo viejo que se sacude en el aire. Se echa al piso y se para a picar. Sangra y sufre, pero no desfallece. El otro le pone las patas encima, pero no logra matarlo.



Finalmente, le dan la victoria al gallo de cinta azul. El otro quedó vivo, con las alas desgonzadas, con la cabeza roja y teñida de sangre, pero vivo. Su dueño se avalanza sobre el campo de batalla, más preocupado por la derrota que por el dolor indecible del animal.



“Pregúnteme de gallos y de aguantar hambre, que de eso sí sé”, dice Mahecha riendo. Se queja de que desde hace unos años prohibieron las espuelas de carey que les ponen en las patas a los gallos. Ahora son sintéticas y hacen menos daño.



Los tiempos de las peleas también se redujeron de 15 minutos a 8. Eso ha aminorado la mortandad de los animales, pero ha aumentado la cantidad de gallos inválidos, que de todas formas son sacrificados, porque pierden su utilidad para los dueños.



“Lo que nosotros hacemos es verificar la condición de los animales, cuando la comunidad nos la reporta”, explica Juan Carlos Pulido, funcionario del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá.



Según cuenta, en los operativos a los criaderos de gallos han encontrado que los alimentan bien y los mantienen en condiciones óptimas, sobre todo porque entre más sanos, mejores son para luchar. “La ley permite las peleas de gallos porque las entiende como una práctica cultural”, concluye Pulido.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: