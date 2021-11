Los riesgos del POT de Bogotá, según el gremio constructor

El proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) dejó de ser un tema de interés solo de las comunidades locales, académicos, gremios y entidades distritales. El sector de la construcción en el país también se sumó a las voces que vienen expresando sus preocupaciones.



En una carta conjunta, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol nacional) les expresan sus inquietudes a los ponentes del proyecto de acuerdo que se tramita en el Concejo sobre las propuestas en infraestructura y vivienda, y advierten que tendrían “efectos nocivos” para la ciudad. El documento es firmado por los presidentes ejecutivos de las dos agremiaciones: el exalcalde Juan Martín Caicedo Ferrer y la experta urbanista Sandra Forero, respectivamente.



Ellos califican como “preocupante y sobremanera grave para la competitividad y productividad de la capital” que el proyecto del POT “elimine de tajo la continuación de las reservas viales existentes, desde la década de los años 60”, para la ALO Norte (se truncará en la calle 80), la prolongación de la avenida Boyacá hacia el municipio de Chía (está interrumpida a la entrada del proyecto San Simón) y la avenida Ciudad de Cali (se corta en la calle 170), y el perfil de la vía Suba-Cota, programada en el POT vigente (decreto 190 de 2004) como una vía de 60 metros de ancho con cuatro carriles por sentido, pero que, según ellos, se reducirá a dos carriles por sentido.

La ALO Norte

En el caso de la ALO Norte –que ha sido descartada por la alcaldesa a fin de proteger los humedales Tibabuyes y La Conejera, el bosque Las Mercedes, la reserva Thomas van der Hammen y el suelo rural de Suba–, dicen que tiene diseños de detalle (fase III de construcción) hasta la calle 153 y diseños en etapa de factibilidad de la 153 hacia el norte. Todos fueron contratados por el IDU.



Los gremios de la construcción aseguran que en la actualidad existen soluciones de ingeniería que mitigan el impacto ambiental y que han sido aplicadas en el mundo e, incluso, en Bogotá, y cita como ejemplo el proyecto de elevación, mediante un par de viaductos, de la autopista Norte y la carrera 7.ª en su paso por los humedales Torca y Guaymaral.



La Secretaría de Movilidad le explicó a EL TIEMPO que, si bien la ALO Norte tuvo una opción de diseño que se financiaba, en parte, con un cobro para usar las calzadas de tráfico mixto, los números no daban. “La hipótesis con la que se desarrolló la evaluación evidenció que la demanda estimada no es lo suficientemente alta para garantizar la viabilidad financiera del proyecto, por una parte, debido a la baja disposición de pago de los usuarios, y por otra, debido a que las obras de infraestructura por realizar dependen del recaudo en los peajes”, indicó la entidad.



Frente a la no extensión de la avenida Boyacá hasta Chía, la entidad aseguró que esa conexión se resolvería con la autopista Norte, la carrera 7.ª, la avenida Guaymaral y la vía rural Borde Norte.



En materia de infraestructura vial para el norte y occidente de la ciudad, la Administración plantea desviar el transporte de carga que ingresa por la autopista Norte hacia la concesión departamental Devisab, que va paralela al río Bogotá y une los municipios de Chía, Funza, Cota, Mosquera y Madrid, y conectaría con las futuras extensiones de las calles 80, 63 y 13, así como establecer una red de infraestructura y corredores logísticos y de carga (propone 20 vías actuales para ello).

Vivienda

En la misiva, conocida por este diario, las dos agremiaciones también manifiestan su preocupación porque el proyecto del POT contiene disposiciones que, consideran, “limitan la oferta formal de vivienda para los hogares bogotanos, en particular la vivienda de interés social (VIS)”. Se refieren a la reglamentación de áreas mínimas (36 m² para las nuevas unidades que se construyan), distribución y usos de espacios para VIS.



Camacol y la CCI señalan que estas reglamentaciones “desconocen realidades sociales y demográficas de los hogares compradores y el principio del desarrollo inmobiliario formal, en el que las condiciones de mercado y de competencia conducen de manera efectiva a ponderar la ubicación de los proyectos y el diseño arquitectónico de las viviendas”. Advierten de riesgos de “mayor segregación” y para lograr la inclusión social, y se crea “un limitante para la ejecución de la política de vivienda, así como a las preferencias y capacidad económica de los hogares”.



La semana pasada, ante observaciones sobre los mismos puntos del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, la mandataria respondió: “Yo quiero recordarle al señor ministro de Vivienda que el POT es de autonomía municipal”, y señaló que “tener una vivienda de 36 m² no es un lujo”.



Este fin de semana, durante la segunda feria distrital de vivienda, López señaló que “el POT habilita suelo para hacer 1’500.000 viviendas, en todos los tipos de tratamiento, por barrio, estrato y localidades; hay que pedirles a los constructores que hagan una porción de vivienda de interés social y que esa vivienda tenga mínimas condiciones; que no estén en zonas de riesgo, que tengan buenas condiciones de habitabilidad digna, que tengan un área mínima de 36 m² y el área donde esté tenga espacio público; se encuentren colegios, jardines, centros de salud; estén cerca de una ruta de transporte público y tengan oferta cultural”.



Agregó que “para eso es el POT, para pagar la deuda social y no seguir siendo una ciudad desigual, donde hay barrios con bienestar y otros sin bienestar, hay que igualarlos, cerrar brechas”.



Hasta ahora, la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial Reverdecer a Bogotá 2022-2035 poco ha avanzado en el cabildo distrital, debido a recusaciones por supuestos conflictos de interés –una contra el concejal Diego Laserna y otra contra todos los 45 concejales– y la dificultad de los tres ponentes y la secretaria de Planeación para concertar ajustes a los temas más polémicos.



Esto ha llevado a perder seis días de deliberaciones sobre el articulado y se empiecen a estrechar los tiempos para que la iniciativa sea votada. La propuesta de POT fue radicada el 10 de septiembre, fecha en la que empezaron a correr los 90 días de plazo para que el Concejo discuta y apruebe o niegue los 608 artículos y la cartografía anexa que conforman el proyecto de carta de navegación de la ciudad. Apenas les quedan 22 días.

