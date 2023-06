Una bala de oxígeno les acaba de entregar el Congreso de la República a los sistemas de transporte masivo de las ciudades capitales para aliviar su situación financiera, particularmente en Bogotá.



(Le puede interesar: El salvavidas condicionado a TransMilenio en Bogotá: ¿es posible renegociar contratos?)



Este fue un logro de Asocapitales y la Administración Distrital, quienes, con el apoyo de varios congresistas, lograron incluir un artículo nuevo en la ley que modifica el presupuesto general de la Nación en la vigencia 2023, otorgándoles 1 billón de pesos adicionales.

Sin embargo, estos recursos no resuelven la crisis financiera del transporte público de la ciudad, cuyo déficit se calcula en 2,9 billones de pesos para este año, de allí que los aportes de la nación, que son cercanos a los 600.000 millones de pesos, solo cubren el faltante hasta diciembre.



El Distrito financia el 55 % del déficit a través del Fondo de Estabilización Tarifaria; el porcentaje restante se financia con los ingresos percibidos por la tarifa, déficit que viene creciendo de manera constante desde la entrada en operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y que se acentúa después de la pandemia por la disminución en la demanda de pasajeros y al aumento considerable de la evasión (colados) y la elusión.



Y aunque no han faltado esfuerzos por mejorar las fuentes de financiación (multas de tránsito, concesiones, pico y placa solidario, parqueo en vía), estos no han sido suficientes frente a la dimensión financiera del problema.



(Además: El choque entre Peñalosa y Claudia López por contratación del TransMilenio en Bogotá)



Se asume que renegociando los contratos de concesión con los operadores se resuelve el déficit, previendo que se podrían reducir costos si se separan los valores operacionales de los no operacionales del sistema de transporte.

Facebook Twitter Linkedin

Colados en TransMilenio Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Desde el Plan Nacional de Desarrollo ya se obliga a los operadores de transporte y recaudo de los sistemas de transporte a presentar la estructura de costos de la operación correspondiente al año en curso, en el mes de noviembre de cada año, a los entes gestores, quienes, a su vez, deberán remitirla al Ministerio de Transporte.



En este sentido, en la ley de adición presupuestal se vuelve a tocar el tema al permitirles a los entes territoriales que cuenten con SITM y SETP, hacer renegociaciones de las condiciones económicas y de distribución de riesgos de esos contratos con los operadores y concesionarios privados hasta el 31 de diciembre de 2023.



No será sencillo y, seguramente, no faltarán interpretaciones jurídicas y demandas. Sin embargo, en el fondo, es necesario conocer en detalle la estructura financiera de la operación, tanto de los privados como de los públicos, pues, en este caso, el ejercicio también debería incluir los resultados financieros del operador público La Rolita. Al fin y al cabo, la discusión debería ser si es más eficiente que el servicio lo presten los privados o el Estado.



Lo cierto es que Bogotá no puede asumir sola la responsabilidad de financiar la operación del transporte público. Acá hace falta que se involucren el alcalde de Soacha y el gobernador de Cundinamarca, toda vez que el Distrito ha financiado la operación del servicio hasta más allá de sus fronteras físicas, discusión que también involucra a la recién creada figura de Región Metropolitana.



Aun así, se necesita garantizar que la Nación financie de manera permanente la operación del transporte público de Bogotá, pues, con el tiempo, las finanzas se verán cada vez más afectadas, más aún cuando entre en operación la primera línea de metro y se requiera subsidiar sus costos operativos.



ÓMAR ORÓSTEGUI

Profesor U. Sabana

Más sobre Bogotá en eltiempo.com