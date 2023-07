Sigue creciendo la ola de inseguridad en la capital y, a la par, aumentan los operativos y las estrategias de control de las autoridades para contener a los criminales, que en el último mes hicieron crecer las cifras de delitos como el homicidio, el hurto a personas, automotores, viviendas y entidades financieras, la extorsión y el secuestro. De los 12 delitos de alto impacto, ocho aumentaron en el último mes, una estadística que no se veía desde octubre de 2022.



(Lea también: Cinismo de fletero que robó $176 millones: lloró en la audiencia pero no aceptó cargos).

Para entender la gravedad del panorama delictivo es necesario revisar las cifras: el robo de entidades bancarias creció 66 por ciento, entre enero y julio, comparado con el mismo periodo del año pasado; el secuestro subió 80 por ciento, pasando de cinco a nueve casos. Por otro lado, el hurto a residencias y a personas subió 31 y 28 por ciento, respectivamente. A la par lo hicieron el hurto de automotores y de motocicletas que repuntaron con 13 y 1 por ciento cada una. El homicidio tampoco cedió, alcanzó un incremento de 11 por ciento al cierre de junio.



Pero como si las cifras no fueran contundentes, durante las dos últimas semanas, EL TIEMPO ha registrado graves hechos de inseguridad. Múltiples robos al Sistema Integrado de Transporte de la ciudad en Engativá, Ciudad Bolívar y Kennedy.



Los fleteros no han dado tregua y han arremetido contra conductores y transeúntes, quienes resultaron despojados de sus millonarias pertenencias; a uno de ellos le fueron hurtados 175 millones de pesos.



(Además: Buscan a quien le disparó a un adulto mayor que murió enfrentando a fleteros en Bogotá)



Frente a este delicado panorama de la seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía seccional Bogotá y la Secretaría de Seguridad han desplegado estrategias como el nuevo Grupo de Reacción Bancaria para la contención del delito y el Comando Élite, que fue lanzado aproximadamente hace dos meses.



“Hoy iniciamos una lucha frontal contra el hurto y vamos a capturar a los responsables de los hechos de afectación a la vida y la seguridad de los habitantes de la capital del país”, afirmó la brigadier general Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana.

Facebook Twitter Linkedin

En la mañana de ayer se presentó la estregía contra el robo bancario que tendrá 80 unidades de policia nuevas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Por su lado, Óscar Gómez Heredia, secretario Distrital de Seguridad, señaló que “el panorama de seguridad no es exclusivo de esta ciudad, sino la réplica de un problema nacional, que por tratarse de la capital tiene una mayor visibilidad y repercusión”.



Como estos, desde finales del 2022 se han puesto en marcha diferentes frentes y estrategias como los nuevos siete comandos operativos: Nocturno, Centro, Púrpura, TransMilenio, Corabastos Ambiental y Bogotá Limpia.



Aunado a esto, la cartera de Seguridad todos los fines de semana realiza tomas barriales para incautar armas, drogas, licor adulterado. No obstante todo esto, la gran pregunta es ¿por qué nada parece funcionar?



(Le puede interesar: Autoridades alertan por más de 1.900 carros robados en Bogotá en lo corrido del año).

Las zonas grises

529 homicidios en Bogotá, la cifra representa un aumento un 11% comparado con enero y junio de 2022. FACEBOOK

TWITTER

El TIEMPO consultó a expertos analistas en seguridad ciudadana que plantearon tres puntos claves para entender la crisis de seguridad de la ciudad: 1) hay falta de articulación entre las instituciones, 2), las estrategias no son permanentes en el tiempo, y 3), que destacan como un nuevo aspecto poco analizado, la cultura ciudadana.



Para los analistas en seguridad, uno de los grandes problemas que ha tenido la estrategia de seguridad de la capital es que no ha logrado articularse con las demás instituciones y, sobre todo, que son medidas que no se sostienen en el tiempo.



Explican los expertos que “cada vez que se logra algo positivo la medida se reemplaza por otra y ahí se corta la efectividad”, expresaron.



Por su lado, el general (r) Jorge Eliécer Camacho, excomandante de la Metropolitana, explicó que este tipo de planes estratégicos buscan que el ciudadano sienta más tranquilidad y se mejore la percepción de seguridad en la ciudad; sin embargo, también deja en claro que una de las zonas grises de la seguridad en Bogotá es el bajo porcentaje de judicialización. Una problemática que la alcaldesa López ha reiterado en varias ocasiones.



(Puede leer: ‘El Naranjal se acabó, no existe': hablan víctimas de tragedia que ya deja 13 muertos).



“La judicialización es casi nula” y en muchas oportunidades es la misma Policía la que tiene que dejarlos libres, “porque se sabe que no habrá éxito ante el juez. Se les aplica medida correctiva y se liberan”, anotó el general retirado.



Por su lado, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá y quien participó en la formulación de la política de seguridad de la ciudad, dice que este tipo de medidas pueden ser efectivas a mediano y largo plazo, pero que tanto el Gobierno Nacional como el Distrital se quedaron cortos en responder a los temas de infraestructura que requiere el aumento de las capturas y, por ende, desemboca en una mayor liberación de los detenidos.

Facebook Twitter Linkedin

La Policía tiene una nueva estrategia para contener el hurto en Bogotá. Foto: iStock - Policía

“Lo que suele suceder es que cuando hay mucha inseguridad, hay muchas detenciones y hacinamiento (...) la política criminal ahí es contraria y entonces lo que se busca es sacar a la gente de las cárceles, y esto es un error porque resultan de nuevo delinquiendo”. Los cuatro tentáculos de acción y no repetición.



Por otro lado, hay expertos como Stefan Orellanos, profesor de derecho penal de la Universidad Central, que ven la situación desde otro ángulo. Para Orellanos, un factor que alienta la inseguridad también tiene que ver con la “cultura ciudadana”.



“Hay una pérdida sistemática de la cultura ciudadana que está alimentada por la falta de pertenencia. Bogotá es la ciudad de todos y de nadie, y eso acentúa el hecho de que a nadie le importen los derechos del otro (...) eso detona crisis de seguridad”, aseguró.



(Puede seguir leyendo: El 'modus operandi' de banda los 'los Chamos', dedicada a robar en el centro de Bogotá)



Jorge Munévar, investigador en seguridad de la Universidad Ean, trasladó la conversación a otro punto. El desprestigio que la sufrido la institucionalidad a partir de las acciones estatales. “Se ha desarrollado una distancia entre la autoridad y la ciudadanía. Esto ha traído consigo una desmoralización y pérdida de autoridad. Hay falta de preparación en las nuevas unidades policiales y el surgimientos de algunos focos de corrupción que han dejado mal plantada a la institución”.

Facebook Twitter Linkedin

Presentación de las autoridades para las nuevas estrategias de seguridad. Foto: Alcaldía

Pero quizá uno de los puntos en los que todos los expertos han coincidido es en la falta de articulación entre el Distrito, la Policía y el ente investigador. Sin embargo, se espera que con los últimos cambios y la alineación de tres mujeres al frente de la estrategia de seguridad de la ciudad, con Claudia López en la Alcaldía, la general Sandra Hernández encabezando la Metropolitana y la doctora Leonor Merchán en la Fiscalía Seccional, acompañadas del secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, se entreguen resultados positivos antes del término de la administración.



No obstante, tantos cambios en las cabezas de las carteras también han dejado un sinsabor entre los analistas de seguridad que aseguran que “esto afecta la continuidad de las estrategias que han funcionado”.



REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO

Exsecretario de Seguridad habla de la inseguridad en Bogotá

Más noticias de Bogotá