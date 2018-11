Crímenes resueltos, algunos de los homicidios más conmovedores

Cristian García se tatuó una lágrima negra en su rostro. Ese fue el símbolo de su perpetuo llanto, del dolor profundo por la muerte de su hermano. El 29 de agosto del 2017, en el barrio Villas del Progreso de Bosa, Fabián Moreno, iracundo y prepotente, le descargó varios tiros a Jorge García –su compinche de la vida–, para saldar una deuda por drogas.



Jorge le trabajaba una línea de distribución de alucinógenos a Fabián y no le pagó la plata de una ‘mercancía’. Cristian no solo rayó su cara para recordar por siempre a su hermano, también juró, con la mirada al cielo, que habría venganza. Pero no la tenía fácil. Fabián era intocable en San Bernardino, el Jardín y otros barrios de Bosa.



Los traficantes de marihuana, coca y bazuco del sector le rendían cuentas a él. En el 2016, desconocidos intentaron asesinar su hijo menor, pero fallaron. Desde entonces Fabián se hizo más severo y vengativo con sus enemigos.



La vida de Cristian se resumía en seguirle los pasos al hombre que mató a su hermano. Le perdió el miedo y por dos meses observó con detenimiento y paciencia sus movimientos. Interpretó que su momento de más fragilidad era cuando recogía a uno de sus hijos, Dylan, de ocho años, en el colegio Gran Colombiano. Lo hacía siempre en una motocicleta y en compañía de su esposa.