El pasado 8 de octubre, Juan Esteban Alzate, un joven de tan solo 15 años fue asesinado por un hombre que lo apuñaló en un bus de TransMilenio luego de que se desató una riña por un hecho absurdo: una pisada, en medio de un bus atestado de pasajeros.



Alzate, de 15 años, era estudiante de bachillerato en la jornada nocturna del colegio distrital Fernando Mazuera, en la localidad de Bosa.



Según le contó a este diario un testigo de los hechos que acompañaba al joven, recientemente Juan Esteban había abandonado la casa de su madre, quien residía en el barrio Bosa Centro de la misma localidad.



(Lea también: Inseguridad, intolerancia y violencia: así fue el absurdo crimen de joven en TM)

En las últimas horas, Arriba Bogotá, el noticiero matutino de CityTv, reveló en exclusiva el trágico momento en que el joven fue herido y en el que se desmayó en el bus.

Este caso se suma a otros terribles hechos que han conmocionado a Bogotá y que han ocurrido en el sistema de TransMilenio.

Cinco ladrones robaron en un TransMilenio

Una banda de unos cinco integrantes atracó un bus articulado del Sistema TransMilenio en la avenida Caracas con calle 14. No contentos con robarles los celulares y dinero en efectivo, golpearon a algunas pasajeras delante de menores de edad.



Una de ellas dio su testimonio. Dijo que todo ocurrió en la ruta 8 de Guateque. Cuando el bus paró se subieron varios hombres con armas que simulaban tener un pleito. “Se subieron a través de las tres puertas y a la altura de la calle 14 comenzaron a amenazar a todos con sus puñales”. Afortunadamente, los comerciantes de la zona ayudaron a los pasajeros.

Así quedó registrado el linchamiento por parte de algunos comerciantes y ciudadanos al parecer auno de los atracadores del articulado de @TransMilenio en la avenida caracas con calle 14 el día 6 de Septiembre 2022, @ClaudiaLopez @anibalfds@PoliciaBogota pic.twitter.com/WviAxcfK9e — Veeduría Ciudadana 🇨🇴 (@Veedorciudad21) September 7, 2022

Atraco en estación Calle 142

El pasado miércoles 31 de agosto a las 9:00 p.m. se presentó el asalto a una usuaria por parte de tres delincuentes que llegaron a la estación Calle 142.



En ese lugar forcejearon con la víctima para robarle sus pertenencias y obligarla a salir del bus biarticulado T-1444. Tras los hechos, la pasajera terminó en el carril exclusivo del Sistema arrojada por la violencia de los delincuentes.



La usuaria que sufrió el hurto fue la única persona que lamentablemente fue atacada.

Inmediatamente sucedidos los hechos, una oficial y una auxiliar de Policía del Grupo de Transporte Masivo atendieron a la víctima y le ofrecieron la atención pertinente para este tipo de casos.

Pasajero resultó gravemente herido en atraco en estación del Ricaurte

En junio, un grupo de asaltantes se tomó uno de los vagones de la estación Ricaurte y les hurtaron las pertenencias a las personas que allí se encontraban.



El robo ocurrió en el vagón tres en donde los delincuentes robaron a los pocos usuarios que estaban esperando bus. Uno de ellos resultó gravemente herido con arma blanca.



Los funcionarios de Transmilenio alertaron del robo a la policía y se logró la detención de uno de los ladrones.

Pasajeros apuñalados por no dar limosna

En mayo de este año, un insólito hecho se presentó en la autopista Norte en horas de la tarde. Un hombre que estaba pidiendo dinero se subió a la ruta H75 y apuñaló a dos pasajeros del bus de TransMilenio porque 'no le colaboraron'.



El sujeto, quien se identificó como un desplazado, se molestó porque nadie le dio dinero, sacó una navaja e hirió a una pareja. Por supuesto, el acto de violencia ocasionó el caos dentro del articulado.



"En realidad no era un vendedor informal, era una persona que estaba requiriendo dinero. Estaba diciendo que era un desplazado, que soy de aquí, que soy de allá", explicó el Teniente Coronel Jader Llerena de la policía de Bogotá a EL TIEMPO.

Joven recibió una puñalada en la cabeza

El 24 de diciembre, a las 8:30 p. m., Óscar Porto salió de su trabajo junto con sus compañeros, ingresaron a la estación Suba-Avenida Boyacá y abordaron la ruta F19 para realizar un transbordo en Suba-Calle 95.



"Cuando nos subimos, notamos que había cuatro personas bebiendo dentro del articulado. No le pusimos atención al tema, pero cuando nos íbamos a bajar para hacer el transbordo, estas personas intentaron robar a uno de nuestros compañeros", indicó el joven.



La víctima narró que opusieron resistencia y que en ese momento uno de los atracadores le propinó una puñalada a uno de sus amigos.



"La gente empezó a correr por todos lados en la estación. Nosotros fuimos al fondo del vagón, pero no había policía ni celadores, por lo que nuestra reacción fue salirnos de la estación. Antes de que pudiéramos huir le propinaron varias puñaladas a un compañero en la espalda", contó.



Óscar relató en Arriba Bogotá que al ver dicha agresión se devolvió para defender a su amigo. "Utilicé mi maleta y logré que lo soltaran, pero en ese momento ellos se abalanzaron sobre mí, me hicieron caer al piso y fue en ese instante cuando me dieron dos puñaladas en la cabeza. Hasta ahí recuerdo", narró.