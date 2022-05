Una nueva ola de cuerpos con signos de tortura fue la que se encontró en la cuenca del río Bogotá, en el límite con el municipio de Soacha. Se trata de seis cuerpos que, al parecer, la corriente de agua habría arrastrado desde Bogotá y que habrían quedado estancados en la represa del Muña.



Según el material probatorio fotográfico, los hombres fueron torturados, amarrados de manos y pies, al parecer incinerados; algunos tenían heridas provocadas por armas de fuego y otros, de armas cortopunzantes. También fueron hallados cuerpos descuartizados.



De acuerdo con un investigador del grupo de homicidios de la Sijín, los asesinatos se pudieron haber cometido en Bogotá, y los cuerpos fueron lanzados al río con el objetivo de desaparecer los rastros de los macabros hechos. No obstante, las autoridades de Soacha confirmaron que no ha sido posible lograr la identificación de los occisos, pues el alto grado de descomposición dificulta las labores de investigación del Instituto de Medicina Legal.



“Los lanzan al río para que no se puedan identificar. Nosotros los hallamos en la labor de dragado del embalse del Muña, hacemos la limpieza de este y se hallan los restos, a los que se les hace la inspección técnica a cadáver, en compañía de investigadores de la URI. Luego, los restos son entregados a Medicina Legal para su identificación”, señaló el investigador de homicidios de la Sijín.



Una de las primeras hipótesis que manejan las autoridades del municipio acerca de estos hechos coincide con la revelada por la Fiscalía de Bogotá, al explicar la oleada de extraños homicidios de los últimos dos meses en la capital de la República: se trataría de ajustes de cuentas, demarcación de territorios y una sangrienta guerra entre bandas criminales por el control de las líneas del microtráfico en la ciudad.

Siguen casos en Bogotá

Aunque es muy prematuro para establecer una relación entre los 15 cuerpos torturados y embolsados en Bogotá y los nuevos hallazgos en Soacha, lo cierto es que sí hay patrones similares en la forma en que los hombres han muerto y las marcas de tortura que han sido identificadas.



Sin embargo, la ola de asesinatos no cesa en la ciudad. El 26 de mayo, la Policía de Bogotá reportó dos cuerpos más tirados en las calles del centro de Bogotá. El primero correspondería a un hombre de entre 30 y 40 años que fue ultimado con arma blanca a la altura del tórax. Los hechos se presentaron en Ricaurte.



Por otro lado, el denominado barrio San Bernardo o ‘Samber’, de la localidad de Santa Fe, volvió a ser el escenario de un asesinato. Ese mismo día, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de otro hombre que habría sido asesinado en medio de lo que parecía ser un ajuste de cuentas por microtráfico. La víctima, conocida como Stiven, recibió un disparo fulminante en el cráneo.



Hay que recordar que en el caso de los 15 embolsados de Bogotá, la Fiscalía viene adelantando una investigación para desarticular dos estructuras criminales que al parecer serían las responsables de la serie de homicidios de este año.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ

