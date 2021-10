Otros crímenes en túneles de la calle 26: ‘Mi hijo se salvó de milagro’

“¿Qué esperan para atracar a ese banda?” Esta es la pregunta que se hacen varias familias cuyos miembros, dicen, han sido víctimas de los mismos tres hombres en los túneles de la ciclorruta de la calle 26 o en barrios aledaños. Dicen que operan de la misma manera.



Una de las historias fue narrada a EL TIEMPO por parte de una madre de un joven que casi muere en el mismo corredor vial. “Son tres venezolanos que se pasean por los puentes de las 26, sobre todo en horas de la noche”.

Ella narró que, hace dos años, su hijo iba descendiendo del puente hacia Inravisión cuando lo abordaron tres hombres. “Uno lo tomó por el cuello con cuchillo mientras los otros dos lo despojaban de todo. Al terminar uno de los asaltantes soltó a mi hijo, lo tenía agarrado por el cuello y le dijeron váyase, pero él, mientras se volteaba, alcanzó a ver que uno se le mandó acuchillarlo al pecho y el alcanzó a poner el brazo y salió corriendo”. Aterrada, cuenta que lo dejaron ir porque se fueron con buen botín pero lo apuñalaron en el brazo derecho. “Les puedo decir que son tres malos sujetos, asesinos, mi hijo se salvó de milagro, pues porque lo apuñalaron si ya le habían robado todo”.



Según la denunciante, todo quedó registrado con los oficiales de policía del cuadrante pero no se puso denuncia porque decían que no se sabía contra quiénes. “Esos delincuentes llevan tiempo por todos los puentes de la calle 26 y la policía lo sabe. Lo peor es que siguen matando. Qué rabia y dolor”.

‘Yo creo que esos mismos tres tipos me robaron en Engativá’

Juan es otro de los ciudadanos que cree haber sido víctima de la misma banda delincuencial. “ A mí me robaron en la localidad de Engativá tres venezolanos el día 15 de septiembre a las 10: 15 p.m. Uno de ellos estaba armado me quitaron la bicicleta el celular y la maleta”.



Dijo que el atraco ocurrió cerca de la carrera 85K No. 55 A 22. “Estoy casi seguro de que fueron los mismos”.

‘Me atacaron con un machete en el túnel’

Brutal, no hay otra palabra para describir el ataque del que fue víctima un joven universitario de solo 21 años el lunes 2 de noviembre de 2020 a las 7: 15 de la noche.

En entrevista con EL TIEMPO, este estudiante de economía de la Universidad América y auxiliar de cartera en una empresa dijo que siempre usa su bicicleta para moverse por la ciudad y que, ese día, decidió utilizar la ciclorruta de la calle 26 para no invadir el carril de los carros.



Cuando se adentró en un túnel de ese corredor, que muchos han catalogado como el de ‘la muerte’, porque siempre está sin iluminación, sintió que algo frenó su bicicleta. “Era un hombre desconocido que se cayó. Pero luego sentí que un segundo tipo me golpeó por la espalda”.



En cuestión de segundos, dos hombres lo estaban atacando de forma inclemente con machetes. “Me bajaron de la bicicleta. Me golpearon muchas veces. Uno de los ladrones cogió mi bicicleta y se escapó en ella mientras que el otro se quedó ahí a ver si me podía sacar algo más, como el celular o plata”.



Pero el joven estaba tan aterrado que solo podía gritar y pedir que alguien, por favor, lo ayudara. “No sé , no pude reaccionar, no le di nada, entonces creo que el tipo se asustó y salió corriendo”.



Como pudo, el joven salió caminando hacia la vía porque se vio sangrando en la parte del pecho. “Me quité el saco y me lo puse en la herida. Estaba muy asustado. Yo solo decía: ayuda, me acaban de atracar”. Trataba de gritar para pedir que lo llevaran a un médico, pero nadie lo auxiliaba y él no se quería morir. La gente sentía miedo de hablarle. Los carros tampoco paraban.

Ya debilitado por la pérdida de sangre, este joven se sentó en un andén hasta que pasó una patrulla de la policía. Fueron los uniformados los que lo llevaron hasta la clínica Colombia.



Los médicos quedaron aterrados de la sevicia del ataque. El joven llegó con múltiples heridas de machete en el brazo derecho, una en la cabeza y una muy grave en el tórax. “Esa me alcanzó a perforar un pulmón. Me tomaron una radiografía y luego me tuvieron que entubar y drenar la sangre. Luego ya me pudieron suturar las otras heridas”.



El joven salió del hospital el viernes 6 de noviembre en horas de la tarde. Las imágenes del atraco aún lo mantienen en vilo. Recuerda a un hombre de su estatura, 1,70, con gorra. “Los dos tipos tenían gorra y el único que me habló sí tenía acento venezolano”.

Estando en recuperación, la policía arribó a la clínica y lo ayudó con el trámite para instaurar la denuncia y anotó todos los datos de la bicicleta. “Estos días he avanzado en mi recuperación, me estoy tomando varios medicamentos y hago terapias. Yo quiero volver a estar bien, pero esto no es fácil”, le dijo a EL TIEMPO.



Dice que el atraco le impidió avanzar en muchas cosas en la universidad y en su trabajo, pero agradece estar vivo porque el ataque fue con tanta violencia que pudo haber muerto. EL TIEMPO se abstiene de publicar las imágenes, queson impactante

‘Mujer atracada en túnel y en gavilla’

El 4 de abril de 2019, una mujer fue la víctima de los delincuentes en este mismo túnel. “Allí me interceptó un hombre con arma blanca. Yo aceleré para sobrepasarlo, pero me salieron cinco tipos más y se llevaron mi bicicleta. Me amenazaron con cuchillos y navajas”. Y así hay muchos casos. La queja siempre es la misma: falta de iluminación y escasos policías

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com