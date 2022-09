El 7 de abril de 1994, Colombia se horrorizó por el crimen de una niña de 6 años cuando iba con su mamá hacia su colegio en el Park Way, en Bogotá. El cuerpo de Diana Marcela Caldas quedó en posición fetal tras un disparo en su rostro. Mientras que su madre Carmen Galán fue trasladada de urgencias a la Clínica Palermo, donde falleció a los 8 días por el balazo que recibió en la región occipital de la cabeza.



(Esta es la historia: Herencia maldita: la niña de 6 años asesinada por sus propios medio hermanos)

Los asesinatos fueron rechazados y se les pidió a las autoridades resolver con urgencia el caso. La Fiscalía, en ese momento en cabeza de Gustavo de Greiff, tenía la presión de dar con los responsables del crimen, en una investigación que duró cuatro meses y se consideró uno de los primeros grandes éxitos del ente.

Gregorio Oviedo, fiscal que investigó el caso, cuenta detalles desconocidos de cómo resolvió que dos de los medio hermanos de Diana Marcela fueron los determinadores de los asesinatos.

(Le puede interesar: La tragedia de madres y esposas de colombianos en Haití: 'Nos destrozaron')

¿Cómo encaró a Saúl Rodríguez, el autor material del crimen?

Al sicario, quien iba solo, lo capturan dos bachilleres de la Policía a quienes intentó matar en una persecución sobre el caño que queda cerca del Park Way.



Ese muchacho, para el momento, tenía 18 años. Se presentó como Saúl Rodríguez. Un par de días después, me asignaron la investigación. Era un ‘chicharrón’, un caso difícil.

En la indagatoria que le hizo la Policía, decía que no sabía dónde había nacido, que no conocía quiénes eran sus padres y que el nombre como se identificó él mismo se lo había puesto. En la indagatoria dijo que vivía debajo de los puentes y dormía en la calle, y allí llegó un señor que lo contrató para el asesinato.

Saúl Rodríguez, el asesino de la niña. Retrato divulgado cuando fue capturado por la Policía. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pedí que me dejaran solo con el joven. Me encerré en mi despacho. Tuvimos una charla de hora y media. Fue una charla disuasiva, para darle confianza. No anoté ni una vocal en papel.

De esa charla extraje que tenía una compañera sentimental, me dio su nombre (Mery). Yo lo grabé en mi memoria.

(También: Mi bebé fue asesinado por su propio padre; así intento vencer el dolor)

¿Cuál fue la pieza clave para esclarecer el asesinato?

La pieza clave fue la tarjeta que nos dio Mery, con los números y nombres que estaban allí se pudo empezar a establecer las identidades de las otras personas que estaban involucradas en el crimen. Sin esas indicaciones no había cómo avanzar.

Cuando nos dio la tarjeta, ella dijo que él llamaba mucho a ese par de número, los cuales tenían relación con Luis Crisanto Vásquez, de quien posteriormente se estableció que era hermano de ‘Saúl’, y de Óscar de Jesús Vallejo, a quien buscó el médico Iván Raúl Caldas para que cometiera el crimen.



Posteriormente, con las capturas, los señalados empezaron a delatar a sus cómplices.

¿Cómo describe al médico Iván Raúl Caldas?

Para mí, el médico era un psicópata. En las audiencias solía mirarte fijamente. Era un hombre de mirada fría. Me impresionó. Nunca pude desajustarlo. Su mirada era penetrante, fría. Nunca sonreía.

Cuando lo capturamos, por su arrogancia y estatus, no creía que estuviese capturado. Siempre tuvo un talante arrogante.

(Le recomendamos: Muerte en el 'hueco': la tragedia de bogotano cruzando frontera de EE.UU.)

¿Cuál fue el móvil del crimen?

José del Carmen Caldas había dejado mucho dinero. Cuando él muere, la primera familia comienza a presionar a la mamá de la niña. La hostigaron. Empezaron quitándole el carro Mercedes Benz y querían sacarla del apartamento ubicado en el Park Way.

Los hijos mayores no querían para nada a la niña y su mamá. Era necesario hacer la sucesión, pero tenían que contar a la niña.

El abogado a quien contratan los Caldas pidió reunir a la familia con la mamá de la niña, quien era la representante legal de la última heredera de José del Carmen.

Esta fue la noticia de EL TIEMPO, publicada el 8 de abril, sobre el asesinato de la niña Diana Marcela Caldas. Foto: EL TIEMPO

La idea era hacer un acuerdo común, pero en la reunión no lo lograron. Ellos le ofrecían a la mamá de Diana Marcela una bodega en la zona industrial, el apartamento del Park Way, el carro Mercedes y 70 millones efectivos. Eran como 350 millones de pesos.

(Historia recomendada: Era un paseo a una isla paradisíaca, pero su prometido la asesinó)

Sin embargo, ella no aceptó porque los cálculos que hacía era que le correspondían mil millones de pesos. Consideraba que la estaban tumbando. Así que no aceptó y se abrió un proceso en el juzgado de familia por la sucesión de la fortuna.

Yo pienso que ese fue el detonante del crimen. El viejo, además de comerciante, era agiotista, usurero. Su hijo, el médico Iván Raúl, había heredado ese oficio. Lo que hoy se conoce como una especie de ‘gota a gota’. Él me lo dijo en la indagatoria que era médico pediatra y prestamista a interés.

Yo pienso que ese fue el detonante.

En sus indagaciones planteó otra hipótesis, ¿cuál fue?

Mi otra hipótesis, la cual no pude probar, es que tras lograr demostrar la participación de los Caldas y ya con todo juzgado, hablé con allegados de esa familia y enterados de la sucesión.

Les dije que tenía un pálpito, que creía que la niña era hija del médico y no del viejo. La hija de Iván Raúl tenía la misma edad de Diana Marcela y eran casi gemelas, igualitas.

Diana Marcela Caldas, niña asesinada en 1994 a una cuadra del Park Way, en Bogotá. Foto: EL TIEMPO

(Historia recomendada: Crucé la selva amazónica para volver a Colombia y no morir de hambre)

Para la época cuando fue concebida Diana Marcela, el viejo José del Carmen se la pasaba en Buenaventura y los negocios en Bogotá estaban a cargo de Iván Raúl, entre esos un almacén donde laburaba Carmen.

El abogado de la sucesión me miró, me dijo que rompería el sigilo profesional y me contó que también creía lo mismo. Sin embargo, no hubo cómo probarlo.

Así que mi otra hipótesis fue que Carmen estaba presionando al médico debido a que nadie más en la familia sabía ese secreto.

Creo que Carmen lo presionó diciéndole que tenía que hacer lo posible para que a la niña le entregaran lo que le correspondía o contaba la verdad: que la niña era hija de Iván Raúl.

Con ese escenario, pienso que el médico, desesperado y con su ambición, decidió matarlas.

Un día, muchos meses después, me cité con el médico de esa familia. Él me dijo que el viejo Caldas tenía impotencia sexual por una diabetes crónica, enfermedades que para cuando fue engendrada Diana Marcela, él ya padecía.

¿Qué fue lo que más le impactó del caso?

El comportamiento de los Caldas fue lo que más me llamó la atención.

Cuando escuché en indagatoria a Armando (uno de los 5 hermanos Caldas), a quien le ordené la libertad a los 6 días, él sale y lo espera su esposa, una caleña, una hembrota.

Él me dijo que no tenía nada que ver, pero que sí estaba asustado.Le dije que no podía retenerlo porque no tenía pruebas contra él.

La mujer me dijo: usted no se ha equivocado.

En las audiencias llegaban los Caldas, la mamá (Sonia) se hacía con los hijos, pero Armando se hacía aparte, no se mezclaba con ellos. A Armando lo mataron, años después, en Cali.

(Lea: La venganza que gestó la dolorosa masacre de 4 niños en Colombia)

Así cubrió EL TIEMPO la condena de Iván Raúl Caldas, en 1998, por la muerte de su media hermana Diana Marcela Caldas. Foto: EL TIEMPO

De la indagatoria con Óscar de Jesús Vallejo, cuyas declaraciones confirmarían su investigación, ¿qué le causó impacto?

Las respuestas de Óscar en indagatoria me dejaron frío. Le pregunté que si habían necesitado planificar mucho el asesinato.

Me dijo que no, pues todo estaba servido para asesinar a dos personas indefensas. No había que planificar.

Pero sí me dijo que al sicario Saúl (cuyo nombre real es Carlos Esaú Vásquez Veloza) lo iba a asesinar ese mismo día. Lo había citado en Suba para que no quedaran rastros del crimen. ‘La idea era pagarle de contado’. Y me dijo que a Oliveros me lo entregó porque a él lo estuvo buscando para matarlo y no lo pudo encontrar.



(Lea la historia completa aquí: Herencia maldita: la niña de 6 años asesinada por sus propios medio hermanos)



