La inseguridad y los más recientes reportes de hurto violento a medios de transporte particular en Bogotá han impulsado el crecimiento de un mercado que ofrece opciones de seguridad a los ciudadanos. En ese sentido, la industria de blindajes y semiblindajes para automotores tuvo un crecimiento exponencial de ventas que, entre 2020 y 2021, alcanzó un incremento cercano al 45 por ciento, según le contó a EL TIEMPO Fredy Cáceres, CEO de Foks Blindajes.



(Lea también: Recompensas, ¿la estrategia correcta contra la delincuencia en Bogotá?)

Aunque en 2020 el gremio de empresarios que ofrece este tipo de alternativas pensó que el mercado iba a retroceder luego de que 11.125 carros blindados fueron sacados de la lista de exenciones para pico y placa, lo cierto fue que la inseguridad en la ciudad empujó aún más este tipo de compras, que entre 2020 y lo que va de 2022 ha crecido cerca de 200 por ciento, según Cáceres.



Al respecto, Claudia Barrientos, usuaria de blindaje, dijo: “Nosotros tuvimos que mandar a blindar una camioneta en 2021 por cuestiones de seguridad, la situación estaba descontrolada en Bogotá y mi esposo y yo corríamos peligro con nuestras hijas (...), un día intentaron rompernos los vidrios y una de ellas salió lastimada, ahí ya tuvimos que buscar una opción de protección”.

Dichas condiciones de seguridad han impulsado a que cada vez sean más los bogotanos que acuden a este tipo de servicios, exacerbados por el pánico que, algunos dicen, les produce salir a la calle en sus vehículos particulares sin ningún tipo de protección. En ese escenario, Cáceres explicó que mientras en 2019 se blindaron 100 automóviles, en 2020 fueron 200, y la cifra se estiró hasta 350 al cierre de 2021. Entre enero y febrero de este año se han realizado 80 procedimientos de blindaje.



(Le puede interesar: Tenga precaución: torrenciales lluvias en Bogotá afectan la movilidad)



Según datos de la Secretaría de Movilidad, solo en 2021, en Bogotá se registraron 2.729 carros blindados, siendo septiembre, con 282; octubre, con 254; noviembre, con 269, y diciembre, con un reporte de 292 carros, los meses con mayor registro de este tipo de automotores.

Al revisar las cifras de seguridad de la ciudad, se puede evidenciar que las fechas en las que más creció la adquisición de carros blindados en la ciudad encaja con los meses en los que más se reportaron casos de hurto violento de automotores y hurto a personas. Así, entre octubre y diciembre de 2021 la cifra de robos a carros fue de 1.390 casos, mientras que, por el lado del hurto a personas el número fue 40.182 casos.



De acuerdo con Cáceres, de Foks Blindajes, “a raíz del crecimiento de la delincuencia común en la ciudad, el concepto del blindaje ha cambiado y ya no es algo que solo puede usar el senador o el empresario, no, hoy en día el blindaje lo usa el común de la gente que sale y se expone a un robo a mano armada en cualquier lugar de la ciudad”.



(Siga leyendo: Explosivas declaraciones de esposa de Paul Naranjo, dice recibir amenazas)



Cáceres explicó que el modelo de blindaje de ahora es mucho más sencillo y está a la mano de cualquier ciudadano. “Nosotros creamos unos productos que ya no necesitan permiso de la Superintendencia de Vigilancia, que exige normas técnicas para blindajes de nivel 3 para arriba (...), nosotros desarrollamos un blindaje al que el cliente puede tener acceso económico para proteger puertas y vidrios con calidad antiatraco y balístico”, explicó.

Sin embargo, Diego Rengifo, otro usuario de blindaje que se describe como ciudadano de estrato tres y que vive en el suroccidente de la ciudad, le dijo a este diario que si bien cuenta con un carro de características especiales y vidrios polarizados blindados, tuvo que hacer un esfuerzo económico grande. “Mandar a blindar el carro no es imposible; no es carísimo, pero tampoco es barato o que uno pueda pagarlo con el dinero de la billetera. Yo he sido víctima de robo muchas veces, pero el viajar con mi familia y pensar que algo nos pueda pasar fue lo que me empujó a querer la opción del semiblindaje”.



En promedio, en el mercado un blindaje sencillo podría arrancar desde los $ 7’500.000 según las piezas del vehículo que se deseen proteger, y alcanzar un tope máximo de $ 50 millones para quienes desean un blindaje total. No obstante, hay compañías que ofrecen servicios más económicos, como el blindaje antirroturas de vidrios y espejos, con un valor de $ 3 millones para automóviles y de $ 5 millones si es una camioneta o SUV.



REDACCIÓN BOGOTÁ.