De acuerdo con la última encuesta de percepción ciudadana que anualmente realiza Bogotá Cómo Vamos, el 23 % de los bogotanos que se movilizan a pie están insatisfechos; en el 2019 (antes de la pandemia), la insatisfacción era del 18 %.



(Lea también: Desarrollo urbano y equilibrio ecológico, dilema de la Van der Hammen / Opinión).

Qué ha hecho mal la ciudad para que aumente la insatisfacción de los peatones.



Para empezar, los andenes están cada vez más descuidados, basta con ver en esta temporada de lluvias lo difícil que es caminar por esos adoquines sueltos que salpican sin tregua. A eso hay que sumarle la suciedad alrededor de las canecas y contenedores, los malos olores y el desaseo en general.

El peatón no solo deber sortear los mal parqueados, sino también la presencia de ventas ambulantes y bicitaxis FACEBOOK

TWITTER

Pero también están los propietarios de vehículos y los motociclistas que parquean sobre los andenes. De nada sirven las señales de prohibido parquear y los bolardos. Este mal comportamiento es patrocinado de manera indirecta por muchos almacenes, restaurantes y tiendas de cadena que se hacen los de la vista gorda frente al estacionamiento de sus clientes y domiciliarios.



(Además: Un atracadero miserable | Voy y vuelvo).

Pero el peatón no solo deber sortear los mal parqueados, sino también la presencia de ventas ambulantes y bicitaxis, que ante la falta de control se adueñan de espacios que son para los peatones. Hoy no hay ninguna estación de TransMilenio o puente peatonal que no tenga esta problemática.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Rodríguez, que lleva 10 años estudiando el fenómeno, asegura que parquear sobre el andén genera inseguridad vial. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Y es que caminar en Bogotá es una actividad de riesgo. Además de ser una de las principales víctimas de siniestros viales, la mayoría de peatones fallecen a causa de la imprudencia de los motociclistas, quienes no tienen problema en transitar por los andenes, irrespetar los semáforos y las cebras peatonales. Pero los peatones no solo deben luchar por esquivar las motos, también las patinetas eléctricas y uno que otro ciclista que no respeta las señales de tránsito.



(Siga leyendo: La gestión de residuos y desperdicios, una tarea a medias en Bogotá / Opinión).



A esto hay que sumarle la poca iluminación en muchos sitios, las obras civiles que se adelantan en la ciudad, las alcantarillas sin tapa o los huecos que dejan las empresas de servicios públicos por arreglos que se vuelven eternos.



Ante esta realidad, no es una sorpresa que casi la cuarta parte de los bogotanos que se movilizan a pie estén insatisfechos con este medio de desplazamiento.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Profesor laboratorio de gobierno - Universidad de La Sabana